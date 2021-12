Famille avec de nouveaux végétariens : on cuisine quoi pour accommoder tout le monde?

S’il peut vous sembler trop compliqué de recevoir en s’adaptant aux habitudes alimentaires de chacun, détrompez-vous. Alors que le végétarisme est de plus en plus populaire, les recettes et les aliments qui conviennent à ce type d’alimentation sont de plus en plus accessibles.

Voici donc une liste de trucs à appliquer pour recevoir à Noël dans une formule hybride qui saura plaire à tous.

1. Miser sur les entrées et bouchées qui font l’unanimité

Pour la cheffe enseignante Annie Caron  (Nouvelle fenêtre) , il est possible de servir des bouchées adaptées à tous sans doubler le temps de préparation. Elle souligne que des mets tels que les baluchons végétariens  (Nouvelle fenêtre) ou les bries fondants pourront faire plaisir à tous les convives, végétariens ou non.

La cheffe suggère aussi la miche de pain farcie, qui peut facilement être réalisée sans viande avec de la tapenade d’olives, des tomates séchées et du fromage, par exemple.

Tout comme Annie Caron, Katrine Paradis de K pour Katrine  (Nouvelle fenêtre) a un faible pour les potages en entrée au réveillon. Les potages offrent un éventail de possibilités de goût et d’apparence, et ils sauront convenir à tout le monde. Annie Caron suggère par exemple d’ajouter une petite garniture festive  (Nouvelle fenêtre) comme du parmesan ou des poires concassées.

2. Ajouter des sources de protéines aux accompagnements

Quoi de mieux pour accompagner les plats traditionnels de Noël qu’une belle verdure sur la table ? Cette année, on ajoute un petit plus aux traditionnelles salades en ajoutant des protéines. Annie Caron suggère par exemple une salade de riz sauvage  (Nouvelle fenêtre) avec pacanes et fromage halloumi.

La même chose est possible avec des accompagnements de légumes. K pour Katrine suggère notamment un plat de carottes grillées miel et harissa avec des noisettes.

3. Adapter les classiques

Les repas traditionnels de Noël peuvent être mis à la sauce des végétariens. Pour remplacer la viande hachée classique des tourtières ou des pâtés de viande, Annie Caron opte pour le millet, une céréale riche en minéraux.

La cheffe enseignante et autrice d’un livre sur le flexitarisme suggère aussi de faire le traditionnel ragoût de boulettes, mais en offrant deux variétés : l’une à base de viande et l’autre végétarienne. On peut ensuite utiliser la même base de sauce pour les deux.

Pour ce qui est de la dinde, Annie Caron suggère de préparer une seule sauce qui pourra servir tant à la dinde qu’à une recette de tofu. Elle mentionne en exemple une sauce à l’orange et aux canneberges. Les deux mets pourront ensuite être servis avec les mêmes accompagnements, soit la purée de pommes de terre et les légumes.

4. Essayer d’autres formules

Si l’on souhaite plutôt se réinventer et sortir des classiques, plusieurs options sont intéressantes pour un repas hybride. On peut par exemple penser à une raclette où tout est disponible sur la table et chacun peut créer son assiette à sa guise. On en profite pour déguster de beaux fromages et offrir une variété de légumes.

Katrine Paradis suggère aussi des aliments plus originaux, comme les bouchées de chou-fleur asiatiques ou encore les courges farcies, qui sauront satisfaire les adeptes de viande autant que les végétariens.

5. Attention à la gélatine !

Bien que le projet de cuisiner un dessert végétarien semble plutôt simple, il est à souligner que la gélatine est faite à base de porc ou de bœuf. Il existe toutefois des options végétariennes, comme l’agar-agar.

6. Se laisser inspirer

Florence Scanvic, présidente du conseil d’administration de l’Association végétarienne de Montréal, rappelle qu’Internet est une véritable mine d’or pour les recettes. Celle qui promeut l’alimentation végétale mentionne qu’il n’est pas nécessaire de se casser la tête et d’opter pour une recette trop compliquée, puisqu’une panoplie de choix est offerte.

Elle propose aussi d’aller s’inspirer dans des restaurants végétariens, qui sont de plus en plus nombreux, et de ne pas hésiter à opter pour certains mets déjà préparés vendus en épicerie.