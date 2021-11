À travers les désastres que vit la C.-B. brille la solidarité des Canadiens

À travers une année marquée par les désastres et le chaos, l’esprit de communauté qui lie les Britanno-Colombiens et les Canadiens se fait sentir.

La Colombie-Britannique a été secouée par la pandémie, une vague de chaleur mortelle, une importante saison de feux de forêts et des inondations extrêmes.

Il y a à travers tout ça des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui travaillent ensemble pour s’entraider , constate Noah Morse, qui a survécu à des glissements de terrain qui ont fait un mort à Lillooet.

« Nous n’entendons pas assez ce genre d’histoire, celles de gens incroyables qui s’entraident. » — Une citation de Noah Morse, survivant de glissements de terrain à Lillooet

La grande famille canadienne

En retenant des larmes, le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth a lui aussi souligné la manière dont les Britanno-Colombiens s'entraident et la façon dont les Canadiens soutiennent la province.

Ça démontre combien nous sommes une seule grande famille. C’est une chose que nous savons instinctivement. C’est un aspect distinctif de nos communautés, nos peuples et notre pays.

C’est un désastre terrible, mais en tant que Canadiens, nous sortirons plus fort de cette situation et formerons une meilleure province et un meilleur pays.

Plusieurs provinces ont offert leur aide à la Colombie-Britannique depuis le début des inondations, notamment l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario.

Plus de 17 000 personnes sont évacuées de leur domicile en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des étrangers se rencontrent

Dans le chaos des déplacements forcés par les inondations, les Britanno-Colombiens ont offert des refuges, de la nourriture et du réconfort aux personnes sinistrées.

Rosemary Thompson est l’une des 1100 personnes qui sont restées coincées à Hope, à 130 kilomètres à l'est du Grand Vancouver. Elle dormait dans sa camionnette avec son fils lorsqu’une femme l’a accueilli dans son domicile avec d’autres étrangers.

J’ai rencontré des gens incroyables. Des gens de Hope qui ont pris soin des autres et de nouveaux amis qui sont restés dans la même maison que nous.

Partout, les gens donnent de soi. Les invités ont nettoyé les gouttières de leur hôte et Rosemary Thompson a payé au suivant en aidant un groupe de camionneurs. Je me suis arrêtée et je leur ai demandé s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Ils ont dit un peu à la blague qu’ils étaient en manque de bière. Alors je suis allée leur acheter quelques caisses de bière.

Une famille en chaloupe, à Surrey dans le Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Baljit Lally a rapidement rejoint un groupe de bénévoles du temple sikh Khalsa Dabar à Vancouver pour cuisiner des plats pour les gens qui étaient coincés à Hope.

Ils ont fait parvenir de la nourriture par la voie des airs avec London Air Services, qui a également fourni des médicaments aux sinistrés.

Nous savons que les camionneurs ne peuvent pas abandonner leur marchandise, alors ils ont dormi dans leur camion. Nous étions heureux de leur venir en aide , soutient le président de l’entreprise Dylan Thomas.

À l’extérieur de Merritt, une ville de 7000 habitants inondée, des gens cuisinaient des soupes à offrir aux sinistrés.

La Première Nation Skawahlook a accueilli près de 100 personnes qui étaient coincées le long de l’autoroute 7 entre Agassiz et Hope. Les gens étaient très reconnaissants de pouvoir quitter leur véhicule pour rejoindre un endroit chaud , explique Sharron Young, directrice générale de la Première Nation.

Ces gens font maintenant partie de notre communauté et de nos familles. C’est une belle expérience à travers une situation terrible.

Avec des informations de Roshini Nair