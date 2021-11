Le BSEO prêt à vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19

Écoutez, ça fait un mois qu'on se prépare , a affirmé le médecin hygiéniste Paul Roumeliotis en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

« Jeudi, nous avons appris que nous allons probablement recevoir le vaccin la semaine prochaine, donc, on pourrait commencer la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire quel jour, ça va prendre la livraison, parce que le vaccin vient des États-Unis. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste, BSEO

Le Dr Roumeliotis confirme aussi que les parents pourront prendre un rendez-vous pour leurs enfants par l’entremise du même système utilisé lorsqu’ils ont reçu leur vaccin.

Le Dr Paul Roumeliotis est le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO). Photo : Radio-Canada

Santé Canada a approuvé vendredi l’administration du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 aux enfants de 5 à 11 ans.

La veille, Santé publique Ottawa (SPO) a détaillé, son plan de vaccination pour ce groupe d’âge.

Le plan entrera en vigueur une fois que Santé Canada aura confirmé son approbation, mais aussi que la province aura défini les contours de cette nouvelle campagne de vaccination et qu’elle pourra fournir les vaccins.

Avant l'approbation de Santé Canada, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a dit toujours être en préparation , en plus de promettre d'être prêt lorsque cela sera approuvé en bonne et due forme.

Sachez que dès que ce sera annoncé au niveau provincial, nous ferons le point pour l'Outaouais , a fait savoir une porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Le Dr Roumeliotis tente de se faire rassurant. Les doses de vaccin pour les enfants sont sécuritaires selon lui.

N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on a un cas à l'école, malgré que ça pourrait ne pas être sévère, on ferme les classes, les enfants manquent la classe. La routine ne se déroule pas bien, donc, je pense qu'ils vont avoir beaucoup des bienfaits, des avantages, de se faire vacciner , précise-t-il.

Le médecin-chef du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario dit comprendre les inquiétudes de certains parents. Étant lui-même pédiatre, il se dit habitué à ce type de situation.

« Comme adulte, on va se faire vacciner, mais c'est toujours normal pour les parents d'avoir des questions pour leur enfant, relativement au type de médicaments ou de vaccins. » — Une citation de Dr Roumeliotis, médecin-hygiéniste, BSEO

Les petits sont différents, ce n’est pas comme les grands adultes, la façon dont le système immunitaire fonctionne, c’est un peu différent. Premièrement, la dose du vaccin, c'est un tiers de la dose qu'on donne chez les adultes et deuxièmement, on n'a pas vu jusqu'à présent des effets importants, plus qu'on voit avec les autres vaccins. Même dans les études qui étaient soumises à Santé Canada, on n’a eu aucune réaction sévère.