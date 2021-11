Trouver de nouveaux usages au bitume pour stimuler l’économie des sables bitumineux

Le bitume et les ressources naturelles de l'Alberta peuvent contribuer à l’économie canadienne pour la transition énergétique et un groupe de recherche provincial voit le mélange d'hydrocarbures comme une solution à long terme pour la carboneutralité.

Un livre blanc publié par Alberta Innovates, Bitumen Beyond Combustion (Nouvelle fenêtre) (en anglais), explore d'autres possibilités pour l'utilisation du bitume, autre que de le transformer en combustible.

La grande majorité du bitume produit en Alberta finit comme combustible, par exemple en essence, en diesel ou en kérosène , explique un des auteurs, Bryan Helfenbaum.

Le concept [du livre blanc] est de renverser cette notion [...] et transformer le bitume en matériaux .

Les énergies fossiles représentent 75 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Six producteurs de sables bitumineux qui exploitent 95 % du bitume canadien ont récemment établi une cible de carboneutralité d’ici 2050.

La fibre de carbone

Bryan Helfenbaum affirme que les entreprises cherchent d’autres usages au bitume pour stimuler l’économie des sables bitumineux. La fibre de carbone est une des avenues les plus prometteuses.

Le matériau est cinq fois plus léger que l'acier, mais dix fois plus fort. La fibre de carbone peut être créée à partir du bitume, indique M. Helfenbaum, ajoutant qu’une fois produite à grande échelle, celle-ci serait utilisée à la fabrication de véhicules plus légers ou de ciment durable.

Donc, le bitume pourrait vraiment être une matière première clé pour atteindre [la production en masse] de ces matériaux dont la durée de vie est plus longue et plus utile , explique-t-il.

La fibre de carbone est fabriquée à partir d’une résine synthétique dispendieuse et difficile à produire. Le livre blanc de l’agence de recherche provinciale discute de moyens moins coûteux de créer le matériau à partir du bitume.

Toutefois, dit Bryan Helfenbaum, la recherche sur cette question et les embauches potentielles qui en découlent requièrent beaucoup de financement.