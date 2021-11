Veillée à la mémoire de Mélissa Girard à Hawkesbury

Mélissa Girard, 27 ans, a perdu la vie après avoir été happée par une voiture le 12 novembre, sur la rue McGill, à Hawkesbury.

Jeudi soir, des dizaines de personnes se sont rassemblées près de l’endroit où s’est produite la tragédie.

Des fleurs, des chandelles, ainsi que des oursons en peluche ont été déposés autour d’une croix blanche. Des dizaines de ballons ont aussi été lâchés dans le ciel.

Une veillée à la chandelle a eu lieu le jeudi 18 novembre, près des lieux où Mélissa Girard a été happée mortellement. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Pour les proches de Mélissa Girard, c’est une façon de se soutenir mutuellement dans le deuil. C’est le frère de la victime, Jean-Michael Bouthillette, qui a organisé le rassemblement.

On va toujours revenir. Au moins, on a une place pour venir se recueillir pour venir la voir, venir lui parler. J’ai essayé d’aller travailler [mercredi], je n’ai même pas été capable , soutient M. Bouthillette.

Je viens me recueillir ici tous les soirs avec mon autre sœur, ajoute le frère de la victime. On essaie de surmonter l'épreuve, mais tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas de réponses à nos questions, on ne passera jamais au travers. On a besoin de réponses.

Des fleurs, des chandelles, ainsi que des oursons en peluche ont été déposés autour d’une croix, près des lieux où Mélissa Girard a été happée mortellement, à Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La mère de Mélissa Girard, Manon Bergeron, était présente lors de la soirée.

Ça fait très chaud au cœur, je ne pensais pas que ma fille était aussi aimée que ça , dit Mme Bergeron, la voix tremblante.

Dans mon cas à moi, c’est l’enfer, parce que je viens de perdre mon père aussi. En l’espace de deux semaines, je perds deux proches. J’essaie de m’accrocher, je suis suivie par une psychologue, mais c’est très dur , ajoute-t-elle alors qu’elle éclate en sanglots.

Avec les informations de Denis Babin