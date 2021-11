Vaccination des 5 à 11 ans : voici ce qui est prévu en Ontario

Le gouvernement Ford n'a pas de plan de vaccination provincial pour les enfants. Il revient plutôt aux 34 bureaux locaux de santé publique de gérer la question.

Ces derniers n'ont pas encore finalisé leur plan dans bien des cas.

Toutefois, ils indiquent qu'ils utiliseront une combinaison de vaccination dans des centres d'immunisation de masse, à l'école, en pharmacie et dans les cabinets de médecin pour faciliter la vie aux parents et vacciner le plus d'enfants possible.

Toronto

Toronto compte 200 000 enfants de 5 à 11 ans. La santé publique espère vacciner au moins 55 000 d'entre eux à l'école initialement.

La Ville doit avoir des kiosques de vaccination dans plus de 390 écoles, en mettant l'accent sur 32 quartiers jugés particulièrement à risque.

Les enfants pourront aussi se faire vacciner dans l'un des cinq centres d'immunisation de masse de la ville et dans des centres temporaires, ainsi que dans 450 pharmacies et 110 cabinets de médecin participants.

Le bureau de santé publique de Toronto prévient les parents qu'après l'approbation de Santé Canada, il faudra compter environ une semaine avant que les doses n'arrivent en Ontario, puis deux à trois jours avant leur distribution un peu partout dans la ville.

Ottawa

La chef de la santé publique à Ottawa, la Dre Vera Etches, évoque elle aussi une période d'attente d'au moins une semaine après le feu vert de Santé Canada avant le début de la vaccination des 5 à 11 ans.

Le plan de Santé publique Ottawa (SPO) inclut :

25 cliniques de vaccination temporaires dans les écoles par semaine;

7 cliniques communautaires;

10 centres de vaccination de quartier;

la vaccination dans des hôpitaux, des services de soins primaires et des pharmacies.

Pour les cliniques communautaires, les parents et les tuteurs sont encouragés à prendre rendez-vous pour leurs enfants par le biais du système de réservation provincial, indique une porte-parole. En ce qui concerne les cliniques scolaires, elles se tiendront après les heures de classe.

Sudbury

Le vaccin contre la COVID-19 pour les 5 à 11 ans sera aussi offert dans certaines écoles de la région de Sudbury. La vaccination s'y déroulera principalement après les heures de classe.

La santé publique de Sudbury organisera également des cliniques de vaccination de masse pour lesquelles il sera possible de prendre rendez-vous. Certains cabinets de médecin et pharmacies offriront également le vaccin aux 5 à 11 ans.

Peel

La région de Peel dit que le vaccin pour les 5 à 11 ans sera disponible à des centaines d'endroits, y compris dans des centres d'immunisation de masse ou temporaires, des kiosques dans des églises, à l'école, en pharmacie ou chez certains médecins de famille.

Peel est prête et nous aurons suffisamment de ressources pour répondre à la demande anticipée pour le vaccin chez les 5 à 11 ans , assure le porte-parole Jeff LeMoine.

York

Le bureau de santé publique de la région de York prévoit organiser des kiosques de vaccination dans certaines écoles à partir de la fin de novembre.

La région planifie aussi des cliniques communautaires temporaires. Les 5 à 11 ans seront aussi acceptés dans les centres de vaccination existants et la santé publique dit continuer à collaborer avec les pharmacies et les cabinets de médecin pour qu'ils se joignent à son plan.

La région de York compte environ 91 000 enfants de 5 à 11 ans.

Waterloo

La région de Waterloo prévoit vacciner jusqu'à 6000 enfants en un week-end une fois que Santé Canada aura approuvé le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans et qu'elle aura reçu les doses nécessaires.

La région mise sur son centre d'immunisation de masse Pinebush, à Cambridge.

Aucune date n'a encore été annoncée pour ce blitz de vaccination.