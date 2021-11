L’Î.-P.-É. pourrait créer une assemblée citoyenne sur le système électoral proportionnel

Cette déclaration fait suite à une motion adoptée par l’Assemblée législative cet automne et mise de l’avant par le député vert Steve Howard. Le vote a été serré bien que des membres des trois partis aient appuyé la motion.

La balle est maintenant dans le camp du premier ministre à présent selon M. Howard. Le plus tôt sera le mieux , a-t-il déclaré mercredi en chambre.

Les insulaires, et des gens d’ailleurs, regardent ce qui se passe. Ils attendent d’entendre et de voir votre réponse. Ne les décevez pas comme plusieurs l’ont déjà fait , a déclaré M. Howard.

Le député vert Steve Howard a présenté une motion pour créer une assemblée citoyenne pour étudier le système électoral proportionnel. Photo : Jane Robertson/CBC

Selon la motion, l’assemblée citoyenne serait composée d’au moins 27 personnes qui souhaitent y participer et qui seront choisies de manière aléatoire de manière à représenter un large éventail de la communauté prince-édouardienne. Toujours selon le texte, ces personnes auraient pour mission de suggérer un système électoral adapté aux besoins de la petite province canadienne.

Le premier ministre dit prendre la motion au sérieux

La plupart des députés conservateurs ont voté contre la motion de M. Howard. Cela dit, M. King assure que son gouvernement la prend au sérieux.

Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, en conférence de presse sur la COVID-19 (archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

J e crois qu’à chaque fois qu’il est question de la manière dont nous élisons une assemblée plus diversifiée et plus représentative, c’est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux , explique le premier ministre, en ajoutant que l’Île-du-Prince-Édouard est la province où il a été le plus question d’un changement potentiel de système électoral.

D’ailleurs, les Prince-Édouardiens se sont prononcés contre un système électoral proportionnel lors d’un référendum en 2019. Le statu quo avait été l’option préférée par 52 % des électeurs.