La vaccination des 5 à 11 ans : des réponses aux questions des parents

Quand un vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans sera-t-il approuvé ?

Santé Canada devrait donner son aval au vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNtech plus tard au cours de la journée.

Une recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation est ensuite attendue concernant les directives cliniques pour l'administration du vaccin.

Une source indique à CBCCanadian Broadcasting Corporation que le gouvernement est en train de coordonner les livraisons. Elle indique que le Canada peut s’attendre à ce que les doses arrivent au pays dans quelques jours, et non quelques semaines.

Quand les enfants du Manitoba pourront-ils se faire vacciner ?

Les enfants admissibles à la vaccination pourraient commencer à recevoir leur vaccin avant la fin du mois, alors que la province dispose de suffisamment de matériel pour commencer la vaccination de masse chez cette population.

Est-ce le même vaccin que celui destiné aux adultes et aux enfants plus âgés?

Les enfants recevront une dose de 10 microgrammes, comparativement au 30 microgrammes qu’ont reçus les adultes. Le vaccin est composé de la même formule et fonctionne de la même façon.

Pfizer identifiera sa dose pédiatrique avec un bouchon orange afin d’éviter les confusions avec les doses pour adultes qui sont marquées de la couleur violette.

Le processus d’administration sera le même que pour les adultes, si bien qu’ils auront besoin de deux doses pour être totalement immunisés.

Le processus de vaccination des enfants du Manitoba pourrait également être un peu différent. La province a fait savoir que les vaccinateurs recevront une formation supplémentaire sur la manière de traiter les enfants qui seront vaccinés.

Où mon enfant peut-il se faire vacciner ?

Les communautés des Premières Nations, les cinq cliniques autochtones urbaines du Manitoba et toutes les cliniques de vaccination régionales de la province administreront le vaccin pédiatrique contre la COVID-19. Il sera aussi possible de se faire vacciner à la pharmacie et chez le médecin.

Des centaines de personnes attendaient dehors pour se faire vacciner en pharmacie, cet été. Depuis peu, les pharmaciens peuvent vacciner des enfants de moins de 7 ans. Photo : Radio-Canada / John Einarson

La province offrira aussi le vaccin dans les écoles durant les heures de classe et plus tard en soirée. Après les cours, toute la famille pourra se faire vacciner à l’établissement scolaire.

Comment puis-je prendre un rendez-vous ?

Une fois que les doses pour enfants arriveront au Manitoba, il sera possible de prendre un rendez-vous. Le processus sera le même qu’auparavant.

Pour les cliniques de vaccination gérées par la province, les gens pourront prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone au 1-844-626-8222.

Pour les autres endroits, comme les pharmacies et les cabinets médicaux, il faudra appeler directement pour prendre un rendez-vous.

Le vaccin est-il sans risque pour les enfants?

L’approbation d’un vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans intervient après un examen rigoureux des données d’essai de Pfizer par Santé Canada, a déclaré, la responsable de la campagne de vaccination au Manitoba, Dre Joss Reimer.

Joss Reimer est la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Pendant les essais cliniques cet été, les autorités réglementaires américaines ont demandé à Pfizer d’augmenter le nombre de personnes dans leur échantillon d’étude. Cette demande visait à s’assurer que l’essai permettrait de détecter tout effet secondaire potentiel, mais rare, comme la myocardite ou la péricardite, qui impliquent un gonflement du muscle cardiaque.

Jusqu’à présent, aucun cas n’a été signalé chez les participants à l’essai clinique.

Cela pourrait être dû au fait que ce vaccin est administré à une dose plus faible, ou peut-être à des niveaux hormonaux différents chez les jeunes enfants. Nous allons surveiller très attentivement la situation et j’avertirai les Manitobains si nous voyons des cas dans ce groupe d’âge , a indiqué la Dre Reimer.

Pourquoi les enfants doivent-ils se faire vacciner?

Au Manitoba, la COVID-19 se propage plus rapidement chez les plus jeunes de la province en ce moment.

Les personnes de moins de 18 ans représentent près du tiers des nouveaux cas. Les enfants âgés de 5 à 11 ans représentent environ 16 %, a affirmé le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, à CBC.

Environ 125 000 jeunes de 5 à 11 ans sont admissibles à la vaccination, soit la plus grande cohorte non vaccinée au Manitoba.

Des classes au Manitoba sont toujours des lieux d'éclosions de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

En réduisant la propagation du virus dans la communauté, le retour à la vie normale sera accéléré, indiquent les autorités provinciales.

Les vaccins sont le moyen de sortir de cette pandémie. Ils nous permettent de garder nos écoles, nos entreprises et nos lieux de culte ouverts. Et surtout, ils permettent de garder nos hôpitaux et nos communautés en sécurité , a déclaré la première ministre Heather Stefanson.

La Dre Reimer a rappelé que bien que la plupart des enfants qui contractent la maladie présentent tout au plus des symptômes légers, certains ont été admis à l’hôpital en raison de symptômes sévères.