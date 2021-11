Un 7e cas de COVID-19 associé à un même voyage hors de l’Île-du-Prince-Édouard

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, avait fait savoir mercredi qu’une hausse des cas de maladie à coronavirus était à prévoir, après la découverte de 6 cas de COVID liés à une même personne récemment revenue dans la province après un séjour à l’extérieur.

Ce nouveau cas découvert chez un individu dans la vingtaine est associé aux mêmes circonstances, a indiqué la Dre Morrison.

Toujours en lien avec cette grappe de cas, la santé publique a communiqué de nouveaux sites où une exposition au virus aurait été possible entre vendredi et lundi dernier. La majorité de ces endroits sont à O’Leary, mais on en compte aussi à Alberton, Bloomfield, Charlottetown, Souris, Summerside et Tyne Valley.

La Dre Morrison demande que tout citoyen n’étant pas vacciné contre la COVID passe immédiatement un test de dépistage s’il s’est trouvé à un de ces lieux d’exposition.

La vaccination a franchi une importante étape ces derniers jours à l’Île-du-Prince-Édouard. Il y a maintenant 90 % des résidents de la province admissibles à un vaccin contre la COVID-19 qui sont considérés comme entièrement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Un peu plus de 94 % ont reçu au moins leur première dose.

Le vaccin contre la COVID-19 n’est pas encore administré aux Canadiens de moins de 12 ans, mais il sera autorisé par Santé Canada dès vendredi pour les 5 à 11 ans.