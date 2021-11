Les frais de service à l’achat d’un billet sont-ils abusifs à l'Amphithéâtre Cogeco?

La prévente pour les billets du spectacle Harmonium symphonique s'est ouverte ce matin. À l'achat d'un billet, certains auront peut-être remarqué des frais de service de plus de 10 $ pour chaque billet. C'est le cas pour tous les spectacles à l'amphithéâtre.

C’est ce dont Normand Pelletier se dit exaspéré, lui qui assiste chaque année à une vingtaine de spectacles. La semaine dernière, des montants de 16,10 $ et de 20,70 $ se sont ajoutés à ses factures de l'Amphithéâtre Cogeco, pour un total de près de 40 $ en frais de service qu'il juge abusif.

Au cabaret de l'Amphithéâtre, les places sont non assignées. C'est premier arrivé, premier servi. Je ne comprends pas qu'on charge des frais de service aussi élevés en n'ayant pas à administrer des places assises ou des places assignées , déplore-t-il.

Pour le spectacle d'Émile Bilodeau en février prochain, un billet se vend 29,65 $. Les frais de service qui s'y ajoutent sont de 10,35 $.

Les frais de service sont au-delà de 30 % du prix du billet. Je me demande si l'Amphithéâtre ne fait pas plus de profit que l'artiste lui-même quand il fait un spectacle comme ça , avance-t-il.

Pour des spectacles plus dispendieux comme Francis Cabrel ou Harmonium Symphonique, les frais de service varient entre 12 $ et 13 $, ce qui représente entre 11 % et 15 % de la facture totale.

À la salle J.-Antonio-Thompson, les frais de service sont de 3,50 $, peu importe le prix du billet, pour une réservation par internet. Ils sont annulés lorsqu'une personne réserve par téléphone.

On dirait qu'on vit dans deux villes différentes , estime cet habitué de la salle de spectacle.

Changement de garde après la visite de Céline Dion

Le directeur de la corporation de l'Amphithéâtre Cogeco, Steve Dubé, explique que ces frais servent à couvrir les dépenses du département de la billetterie, la promotion du spectacle. Ils englobent aussi les coûts liés aux paiements par carte de crédit.

Ce n'est pas le même type d'affaires qu'on met en place, pas le même créneau, pas les mêmes artistes, ni la même portée également , relate-t-il.

Le coût des services de la plateforme d’achat de billets en ligne est aussi important. Ce sont les mêmes fournisseurs de services, qu'importe si le billet se détaille 43 $ comme les Cowboys Fringants ou une centaine de dollars dans le cas du Cirque du Soleil ou d’Harmonium Symphonique.

Quand on met en vente un spectacle comme Bryan Adams où on vend des milliers de billets en une minute à peu près, ça prend une plateforme qui est capable de bien supporter ça. C'est certain que pour une plateforme comme ça, les frais d'utilisation ne sont pas les mêmes , de renchérir Steve Dubé.

L'Amphithéâtre fait affaire avec la compagnie Outbox depuis le printemps 2016. Les serveurs informatiques de leur précédent fournisseur n'avaient pas été en mesure de soutenir le trafic généré par la venue de Céline Dion à Trois-Rivières. La vente de billets en ligne avait alors été problématique.

À partir de ce moment-là, on devait prendre des décisions pour s'assurer d'offrir un service adéquat en fonction des spectacles qui sont présentés ici , conclut-il.

Avec les informations de Jonathan Roberge