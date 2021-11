Amanda Simard candidate libérale officielle aux élections provinciales de l’été 2022

La députée provinciale de Glengarry-Prescott-Russell, Amanda Simard, a été formellement nommée candidate du Parti libéral de l'Ontario, jeudi soir, dans sa circonscription de l'est ontarien.

La cérémonie de nomination s'est déroulée sur le web. L'ancien député fédéral de la circonscription, Don Boudria, en a profité pour faire l'éloge de cette candidate pas comme les autres .

Amanda Simard s'est jointe au Parti libéral de l'Ontario en janvier 2020 à titre de membre du Comité permanent des organismes gouvernementaux.

Elle siégeait auparavant comme députée indépendante de Glengarry-Prescott-Russell après avoir claqué la porte du parti progressiste-conservateur à la fin du mois de novembre 2018, quelques semaines à peine après avoir été élue.

La députée franco-ontarienne avait, à l'époque, tenu tête au premier ministre Doug Ford alors que ce dernier avait annoncé d'importantes coupes dans les services français.

M. Boudria a d'abord rappelé que Mme Simard avait fait preuve d'un courage exemplaire, et ce, quelques jours à peine après avoir été élue.

« Nous avons besoin avec ce genre d’intégrité, de quelqu’un qui a réalisé, en trois ans, ce que d’autres ont échoué pendant une décennie. » — Une citation de Don Boudria, ancien député de Glengarry-Prescott-Russell

Se tenir debout pour ses valeurs, ça, ça prend du courage. Ce n’est pas facile de voir l’intimidation du bureau du premier ministre [de l’Ontario] et d’être capable de dire non , a-t-il dit en faisant référence à la bataille qu'a menée la jeune députée contre les membres de son propre parti.

Toujours prête à lutter

Je voulais sincèrement tous vous remercier pour votre appui , a déclaré d'emblée la Franco-ontarienne. Cette dernière a raconté avoir reçu de l'aide des députés libéraux dans sa lutte pour les droits des francophones, et ce, alors qu'elle était indépendante. J’étais seule à Queen’s Park, mais j’étais bien entourée chez nous , a-t-elle résumé.

Cette dernière a cependant pris le temps de consulter ses électeurs avant de changer de camp. Elle dit s'être rendu compte que ceux-ci étaient, pour la plupart, très favorables à ce qu’elle rejoigne les rangs des libéraux. J’ai senti que c’était la bonne décision , a-t-elle affirmé.

Peu importe le nombre de députés, on travaille aussi fort qu’on le peut, on donne notre 150 % tous les jours , a assuré l'élue. Elle a fait valoir que de nombreuses avancées ont été réalisées grâce aux libéraux pendant la pandémie. Mme Simard a donné en exemple le gel des loyers, les limites sur les frais des applications offrant des services de livraison et les mesures d'aides aux commerçants.