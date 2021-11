Possibilités forestières : Alliance forêt boréale attend de voir les attributions

Au lendemain de l'annonce de la hausse de 1 % des possibilités forestières 2023-2028 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean , le regroupement Alliance forêt boréale (AFB) fait preuve de prudence et attend de voir ce qu'attribuera véritablement le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) aux entreprises forestières.

Lors d'une conférence tenue au bureau de Roberval mercredi, le Forestier en chef, Louis Pelletier, a précisé que le potentiel récoltable de bois sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean passera à 7,3 millions de mètres cubes par année à partir du 1er avril 2023. Pour le Québec, l'augmentation est de 3 %.

Les attributions qui seront octroyées prochainement donneront le portrait réel des activités forestières qui auront cours sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord pour les cinq prochaines années. L’accessibilité à la matière ligneuse et la prévisibilité des opérations sont deux éléments clés demandés par AFBAlliance forêt boréale pour assurer l’avenir et la vitalité de nos communautés forestières , a commenté par voie de communiqué Luc Simard, président par intérim d’Alliance forêt boréale et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.

Ce dernier remplace l'ancien président Pascal Cloutier, qui ne peut plus siéger à titre d'élu depuis qu'il n'est plus le maire de Dolbeau-Mistassini.

Alliance forêt boréale regroupe des communautés et des travailleurs de l'industrie forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. D'ailleurs, les données pour cette dernière région n'ont pas été publiées mercredi, car elles sont toujours en préparation. Elles seront présentées de façon préliminaire au début de 2022, avec une publication officielle au printemps.

Le regroupement chiffre à près de 20 000 emplois directs et indirects l'impact de l'industrie forestière dans les régions qu'il représente, avec une masse salariale évaluée à plus de 1 milliard de dollars.