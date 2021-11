La vaste majorité des candidats victorieux aux élections du 7 novembre ont été assermentés en soirée par le greffier de la Ville, Emmanuel Tani-Moore. Six autres, toutefois, n'ont pas eu ce privilège, la cour n'ayant pas encore statué sur leur élection.

Jamais Montréal n’a pu compter sur un groupe d’élus aussi représentatif de sa population, aussi à l’image de notre ville , s'est félicitée la mairesse Valérie Plante, qui a pris la parole au terme de la cérémonie qui a consacré sa réélection pour un second mandat.

Nous allons être à l’écoute et nous allons rester connectés aux réalités du terrain , a-t-elle promis, ajoutant qu'elle entendait faire honneur à la confiance que les électeurs lui ont accordée le 7 novembre.

Beaucoup de travail nous attend au cours de ce mandat , a reconnu Mme Plante, soulignant que les 100 premiers jours de son mandat étaient officiellement commencés.

« Au cours des dernières semaines, les Montréalais nous ont fait part de leurs attentes et aspirations. Ils nous ont dit ce qu'ils attendaient de nous et nous sommes prêts à relever ces défis ensemble. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Tout le gratin montréalais est habituellement convié à la cérémonie d'assermentation des élus montréalais, et cette année ne faisait pas exception, malgré la pandémie.

Quelque 250 personnes s'étaient déplacées au Palais des congrès pour l'occasion, dont la ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau.

Le suspens se poursuit

En tout, ce sont 97 élus qui ont prêté serment jeudi soir, soit 61 femmes et 42 hommes.

Trois postes de maires d'arrondissements (Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) et trois sièges de conseillers de la ville (Tétraultville, Loyola et La Pointe-aux-Prairies) font actuellement l'objet de contestations judiciaires.

Les nouveaux dépouillements devraient s'amorcer lundi pour au moins quatre des six sièges visés.

L'administration Plante affirme qu'elle n'attendra toutefois pas le résultat de ces contestations pour former le prochain comité exécutif, qui sera présidé – comme l'a reconfirmé Valérie Plante jeudi soir – par Dominique Ollivier. Sa composition sera dévoilée la semaine prochaine.

Des ajustements pourraient toutefois être apportés ultérieurement au comité exécutif en fonction des dépouillements judiciaires, a précisé Youssef Amane, directeur des communications du cabinet de la mairesse.

Plus de détails suivront.