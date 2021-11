Vaccination des 5-11 ans : Le CISSS de la Côte-Nord se dit prêt

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord se dit prêt à étendre la couverture vaccinale contre la COVID-19 chez les 5 à 11 ans. Il annonce d’emblée que les horaires des cliniques de vaccinations seront adaptés pour permettre aux familles de s'y rendre.

Santé Canada approuvera vendredi l’administration du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 aux enfants de cette tranche d'âge.

Le gouvernement fédéral devrait annoncer du même coup à quel moment le pays recevra les premières doses dédiées à la vaccination des plus jeunes.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Manon Asselin, indique que des cliniques mobiles seront mises sur pied et se rendront bientôt dans les écoles de la Côte-Nord pour la vaccination des enfants.

Les cliniques de vaccination vont être ouvertes de soir et de fin de semaine pour rendre plus facile la vaccination pour les familles, pour la vaccination des plus jeunes , ajoute-t-elle.

D'autres réductions de services à prévoir d'ici les Fêtes

La rareté de personnel infirmier dans les établissements de santé régionaux devrait provoquer d’autres réductions de service d’ici le temps des Fêtes, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Manon Asselin, admet que, malgré les efforts de recrutement, le nombre de départs à la retraite reste plus élevé que celui des embauches. Elle assure que toutes les options sont évaluées afin d’éviter une rupture de service dans les hôpitaux et dispensaires de la région.

« Quand il y a une rupture de services, croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas regardé. On lève toutes les roches. On fait toutes les vérifications. On fait des appels. » — Une citation de Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord