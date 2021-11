Vaccination obligatoire au N.-B. : environ 2000 personnes seront en congé sans solde

Le premier ministre Blaine Higgs a déclaré jeudi qu’il maintenait la date butoir du 19 novembre pour la pleine vaccination de tous les employés du secteur public provincial.

Il a affirmé qu’environ 2000 employés n’ont toujours pas présenté la preuve qu’ils ont reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19.

Les employés de l’État qui ne sont pas complètement vaccinés contre la COVID-19 seront renvoyés à la maison sans salaire.

À la fin de la journée [vendredi], tout employé qui n'est pas pleinement vacciné ou qui n'a pas reçu une dose et à un rendez-vous pour l'obtention de sa deuxième dose, sera renvoyé à la maison sans salaire , a dit le premier ministre Blaine Higgs, jeudi après-midi.

Employés gouvernementaux n’ayant pas fourni de preuve de pleine vaccination Districts scolaires : 792 personnes (4,1 %)

Réseaux de santé et Medavie : 734 personnes (3,4 %)

Ministères : 307 personnes (2,9 %)

Sociétés de la Couronne : 162 personnes (2,5 %)

Blaine Higgs maintient que cette mesure est juste. Nous avons vu d'importantes améliorations dans les taux de vaccination depuis que cette mesure a été annoncée. Initialement, environ 10 % des employés gouvernementaux n'étaient pas vaccinés. Nous sommes maintenant à environ 3 %.

Quel impact?

Au Foyer de soins de Campbellton, ce sont 4 employés sur 115 qui pourraient être absents dès samedi.

On parle d'employés avec de l'expérience qui ont une très bonne connaissance de nos opérations [et] de nos résidents. C'est quand même important , observe le directeur général, Wayne McWilliams.

Néanmoins, il ne s’inquiète pas outre mesure et dit que cet établissement de soins était prêt à toute éventualité .

Dans le milieu scolaire, c’est surtout à long terme que des effets pourraient se faire sentir, selon Marc Pelletier, le directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

Le district scolaire n'entrevoit pas de problème à court terme pour remplacer les employés qui seraient en congé sans solde après la fin de semaine.

À partir de lundi prochain, on va se retrouver évidemment avec entre 30 et 40 employés [non vaccinés] de moins… à moins que ces employés-là nous fassent preuve du contraire d'ici demain , a-t-il mentionné jeudi, à la veille de la date butoir fixée par la province.

L’impact sera peut-être moins mesurable lundi prochain, mais dans les semaines qui vont suivre, on va certainement noter un manque au niveau de la suppléance , prévient-il.

Ça vient affecter à peu près tous les secteurs, que ce soit le transport scolaire, que ce soit nos assistantes en éducation ou encore les enseignants , dit Marc Pelletier.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, a annoncé le 5 octobre que tous les employés du secteur public doivent être pleinement vaccinés. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Pour le moment, il n'est pas clair si les employés du gouvernement provincial qui ne veulent pas être pleinement vaccinés auront des recours, notamment par le biais de leur syndicat, s'ils continuent à s'opposer à la directive.

Déjà, des employés au Nouveau-Brunswick se sont tournés vers les tribunaux pour faire valoir la validité de leur opposition à cette mesure collective de santé publique.

Il y aura très très peu d'exceptions , a toutefois prédit jeudi le premier ministre Higgs.

D’après le reportage de Serge Bouchard