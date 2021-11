La prime de 15 000 $ inaccessible aux infirmières de garde qui veulent se reposer

Les infirmières à temps plein sont affectées par cette situation. Ces dernières doivent être de garde de 17 h 15 à 7 h 30 le lendemain du lundi au jeudi. Ces horaires sont donnés en alternance. Une fois par mois, elles doivent aussi être de garde du vendredi à 17 h 15 au lundi à 7 h 30.

Ces temps de garde signifient qu’elles peuvent être appelées au travail à tout moment, que ce soit pour quelques ou plusieurs heures. Dans certains cas, il peut arriver qu’elles passent la nuit à l’hôpital.

Certaines font le choix de prendre un congé sans solde le lendemain de ces gardes pour se reposer. Or, prendre un congé sans solde les empêche d'être admissibles à la prime offerte par le gouvernement pour combler la grave pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public de la santé.

Ce qu’on dénonce, c’est de perdre notre prime à la moindre absence autorisée sans solde, qu’on prend alors qu’on peut avoir fait plus que les heures qu’on décide de prendre en congé. Je pourrais avoir travaillé de 17 h 15 à 7 h 30 le lendemain matin… J’ai fait largement plus que les 7 h 30 de ma journée de travail que j’ai décidé de prendre en congé , soutient une infirmière dont nous ne dévoilons pas l’identité parce qu’elle craint des représailles de l’employeur.

Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec parle d’une centaine d’infirmières affectées par cette situation.

“C’est pour nous inadmissible parce que ces gens-là répondent à la définition de travailleurs à temps complet, surtout que ces gens-là viennent de travailler plusieurs heures consécutives en ligne... Je pense que c’est nécessaire aussi, l’équilibre travail-famille mais santé aussi pour pouvoir continuer à donner des soins sécuritaires et se préserver comme professionnel en soins.

Au cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé, on assure travailler sur des assouplissements au programme de primes, qui devraient être annoncés dès que possible.

Le but est de pouvoir ramener le plus de personnel possible dans notre réseau, alors nous travaillons en ce sens , indique une porte-parole du cabinet du ministre.

Avec les informations de Flavie Sauvageau