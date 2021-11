Inondations : 120 soldats attendus d’ici jeudi soir en Colombie-Britannique

Un total de 350 personnes des Forces armées sont prêtes à intervenir sur le terrain.

Le commandement des opérations interarmées du Canada explique que les membres de l'unité d'intervention immédiate de la 3e division du Canada, basée à Edmonton, sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi pour étudier le terrain afin de planifier et coordonner les efforts de secours nécessaires.

Du côté de l'appui aérien, un C-130 Hercules est en route depuis la base aérienne de Trenton, en Ontario, tandis qu'un hélicoptère de la base d'Edmonton, en Alberta, et un autre de celle d'Esquimalt, sur l'île de Vancouver, sont en attente.

Une équipe des Forces armées canadiennes d'Edmonton est arrivée en renfort, jeudi, à Abbotsford. Photo : Graeme Kaine, brigade 39 des Forces armées canadiennes

D'autres troupes sont en état d'alerte, prêtes à être déployées dans la région une fois que l'équipe sur le terrain et le gouvernement provincial auront déterminé les besoins.

Un convoi de 240 personnes des Forces armées est aussi prêt à partir depuis Edmonton par la route.

Une fois que nous aurons déterminé quelles options de routes sont les meilleures pour entrer en Colombie-Britannique, ce convoi partira , a expliqué le général Wayne D. Eyre, chef d’état-major par intérim de la Défense.

Un déploiement de 30 jours ou plus, si nécessaire, est prévu.

« Si besoin, nous avons des milliers de membres supplémentaires prêts à aider la province et les Britanno-Colombiens. » — Une citation de Anita Anand, ministre de la Défense nationale

La ministre a expliqué que, dans les 48 heures précédant la demande formelle d'aide de la province, l’armée a porté secours à plus de 300 automobilistes et 30 animaux domestiques grâce à 3 hélicoptères .

L'état d’urgence a été déclaré mercredi par le premier ministre John Horgan en réponse aux inondations et aux glissements de terrain qui ont commencé dimanche à la suite de précipitations record qui ont inondé une grande partie du sud de la Colombie-Britannique pendant plus de 48 heures.

Jusqu'à maintenant, une personne a été retrouvée morte dans un glissement de terrain qui a emporté des véhicules sur une route entre Pemberton et Lillooet.

Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes, tandis que les inondations ont laissé une grande partie de la vallée du Fraser sous l'eau, tuant des milliers d'animaux de ferme dans ce que les autorités qualifient de catastrophe agricole.

Priorité aux secours et au rétablissement des voies de communication

Lors d’un point presse réunissant plusieurs ministres fédéraux, jeudi, les ministres ont exprimé leurs condoléances et pensées pour les sinistrés et les victimes.

Ils ont insisté sur l'importance d’un travail collaboratif entre les différents ordres de gouvernements pour porter assistance aux Britanno-Colombiens touchés par cet épisode climatique dévastateur.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a expliqué que la priorité actuelle est de sauver des vies et de mettre en sécurité les sinistrés, ajoutant que les agents de la Gendarmerie royale du Canada restent dans les communautés touchées. Je sais qu’il reste beaucoup d’incertitude et d’anxiété , a-t-il déclaré.

Le ministre reconnaît que la réponse d'urgence a été complexe et a fait part de son admiration et [de sa] gratitude aux nombreux leaders des communautés touchées par les inondations , des maires qui sont en première ligne pour informer leur population sur l'aide disponible.

Le gouvernement provincial a précisé, jeudi, l’aide financière en cas de catastrophe  (Nouvelle fenêtre) à laquelle certains Britanno-Colombiens peuvent prétendre.

« Nous reconnaissons qu’il y a des impacts importants non seulement sur la sécurité des personnes, mais aussi sur leur sécurité économique. » — Une citation de Bill Blair, ministre de la Protection civile

Outre l’assistance aux personnes, la priorité est de restaurer la connectivité pour approvisionner les communautés locales , a expliqué Omar Alghabra, le ministre des Transports, après avoir fait le point, jeudi, avec des représentants de l'industrie ferroviaire, des transports routiers et du port de Vancouver.

Le ministre s’est montré confiant en affirmant que nos chaînes d’approvisionnement sont résilientes , mais il a reconnu que la réponse dépendra de la rapidité de restauration des rails . Il a expliqué que certains rails et routes pourraient être restaurés en quelques jours , mais que toutes les options sont étudiées.

Une mesure à court terme pourrait autoriser les camionneurs à passer par les États-Unis pour assurer l’approvisionnement de la province en biens essentiels.

La route 99 près de Lillooet, en Colombie-Britannique, est obstruée par un glissement de terrain. (Archives) Photo : Ministère des Transports de la C.-B.

L’impact des inondations sur les infrastructures critiques a été très très significatif , selon Bill Blair. Des hélicoptères de l’armée effectuent actuellement des vols pour évaluer l’étendue des dégâts, a expliqué le général Wayne D. Eyre.

Reconstruire en tenant compte des changements climatiques

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a souligné l’évidence de l’impact des changements climatiques.

Nous sommes passés d'incendies de forêt dévastateurs à des inondations catastrophiques en trois mois , a-t-il dit. Il a ajouté que l’heure est à l’adaptation face à ces réalités émergentes et qu'il faudra éviter qu'elles empirent.

Anita Anand a précisé que, depuis le début de la pandémie, ceci est la douzième demande d’aide à laquelle les Forces armées canadiennes ont répondu pour des catastrophes naturelles .

La réparation des autoroutes de la Colombie-Britannique emportées par les fortes pluies et les inondations sera compliquée par l'ampleur des dommages, le terrain et l'hiver à venir, selon des experts en bâtiment.

Toutes les routes principales entre le lower mainland et l'intérieur ont été coupées par des inondations ou des glissements de terrain à la suite des précipitations record.

La durée des réparations dépendra des dommages, explique Ahmad Rteil, professeur de génie des structures à l'Université de la Colombie-Britannique.

Là où des tronçons entiers de route ont été emportés, la simple évaluation des dommages et de la stabilité du sol pourrait prendre plus de deux semaines, et l'hiver et le temps glacial rendront les réparations plus difficiles.

Dans les zones où les routes ont été emportées, les ingénieurs et les responsables devront décider s'il faut reconstruire l'infrastructure endommagée ou utiliser de nouveaux modèles, selon Brenda McCabe, présidente de la Société canadienne de génie civil.

Nos paramètres de conception évoluent avec notre meilleure compréhension de la façon dont le climat change et des impacts que cela aura sur les événements météorologiques.

