Les douze travaux de Dave Parent vers le Bol d’Or

Invaincus cette saison, les Titans ont arraché une victoire de 25-23 aux Cougars de Champlain-Lennoxville, dimanche, en demi-finale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Ils ont maintenant rendez-vous au championnat provincial avec les Cheetahs de Vanier, équipe championne de la division Sud-Ouest en division 1.

C’était l’objectif du début de saison et les jeunes sont vraiment concentrés cette semaine. L’équipe d’entraîneur, honnêtement, on en profite. On était allé trois fois au Bol d’or lors de nos cinq premières saisons. Ça aura pris six ans avant d’y retourner , lance Dave Parent.

Le football meuble la vie de l’ex-porte-couleur des Gaiters Bishop’s depuis toujours. Devenu entraîneur des Alérions du Petit Séminaire de Québec dès la fin de sa carrière universitaire, en 2004, il a quitté cinq ans plus tard pour aller bâtir la nouvelle équipe du cégep Limoilou. Les succès ont été instantanés.

Habitués des championnats

Une saison parfaite et la conquête du Bol d’Or en division 3 dès la première saison d'existence des Titans, en 2009. Puis le même scénario en 2e division, quatre ans plus tard, avant de faire le saut en division 1.

Dave Parent (deuxième à partir de la gauche) et ses joueurs après la conquête du Bol d'Or en division 2, en 2013. Photo : Courtoisie

Des étapes franchies avec une même philosophie qui a fait le succès des siens à tous les niveaux, explique Dave Parent. D’abord, une équipe d’entraîneur à la stabilité presque sans égal au Québec. L’entraîneur et six de ses adjoints sont là depuis l’an 1. Tous les autres entraîneurs passés par le programme, à l'exception de l'ex-Rouge et Or Jacques Cloutier, sont d'anciens joueurs des Titans.

C’est un nid familial. C’est le cas de le dire. J’ai mon frère et mon père avec moi et des entraîneurs comme Jean Chabot et André Gosselin avec qui je travaille depuis une quinzaine d’années , relate Parent.

Puis il y a les athlètes eux-mêmes, qui ont presque tous grandi à proximité d’un des deux campus du cégep Limoilou. Dave Parent n’a jamais été friand de recruter partout dans la province.

En démarrant l’équipe, j’avais promis à la direction du cégep qu’au moins 80 % de l’équipe serait toujours composée de joueurs pour qui le cégep de Limoilou est le plus près de leur école secondaire. On voulait être loyal aux jeunes du secteur. Cette saison, c’est 94 % de l’équipe qui provient de notre bassin , relate-t-il.

Un duel au sommet

La formule porte visiblement ses fruits. Vus comme les favoris la saison dernière, les Titans ont été court-circuités par la pandémie de COVID-19, leur saison se limitant à un match hors-concours. Qu’à cela ne tienne, les joueurs de Limoilou sont revenus le couteau entre les dents cette saison.

Je suis de ceux qui pensent que rien n’arrive pour rien. L’an dernier le seul match qu’on a joué m’a permis de garder mes étudiants-athlètes accrochés et ça leur a donné de travailler encore plus. On a un 21 mois pour se préparer pour la saison au lieu de 12 , décrit celui qui mise sur la meilleure offensive et défensive du circuit collégial, cette saison.

Le quart-arrière partant des Titans, Pierre-Luc Michaud, espère conclure sa carrière collégiale avec un Bol d'Or. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Reste maintenant à remporter le dernier match de la saison, samedi après-midi, à Thetford Mines devant un imposant contingent de partisans des Titans qui feront le voyage.