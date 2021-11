Pas de levée de l’état d'urgence sanitaire avant le début de 2022, dit Legault

De passage au Centre Bell, jeudi, pour une annonce concernant le développement du hockey au Québec, le premier ministre est resté ferme : l'état d'urgence sanitaire est toujours nécessaire pour prendre certaines décisions.

Actuellement, on donne des primes de 4 $ de l'heure parce qu'il nous manque du monde dans les établissements de santé. Pour pouvoir donner ces primes-là, qui ne sont pas dans la convention collective, on est obligé d'utiliser l'état d'urgence , a-t-il donné en exemple.

« On a besoin de l'urgence sanitaire pour donner les primes et on a encore besoin de ces primes-là pour être capables d'inciter à avoir plus de gens qui travaillent dans nos établissements de santé. » — Une citation de François Legault

M. Legault n'a fait aucune référence à l'opposition, qui réclame depuis des semaines la levée de l'état d'urgence pour pouvoir débattre de ces décisions de façon démocratique.

Il n'a pas non plus invoqué les experts en droits et libertés qui s'interrogent également sur le besoin de maintenir cet état d'urgence, mais il n'a pu s'empêcher de s'en prendre aux syndicats. Les syndicats n'aiment pas ça. C'est comme le monde à l'envers. Il y a des syndicats qui sont en train de nous poursuivre parce qu'on donne des primes. Je n'ai jamais vu ça avant.

La clé : la vaccination des 5-11 ans

Pour lui, la clé réside dans la vaccination des enfants.

D'ajouter les jeunes de 5 à 11 ans, ça vient augmenter massivement le pourcentage de la population qui va être vaccinée. Ça vient donner des perspectives de pouvoir laisser tomber la grande majorité des consignes qu'on a autour du Québec , a-t-il avancé.

Le passeport vaccinal, les masques, tout ce qu'on a comme consignes, on a besoin de l'urgence sanitaire pour le faire. Une fois qu'on va avoir vacciné disons 80 % des 5 à 11 ans, ça ouvre des belles perspectives à ce que la plupart des consignes disparaissent.

Ça s'en vient; début 2022 , a-t-il ensuite laissé tomber.

François Legault n'a pas caché qu'il piaffe d'impatience d'obtenir le feu vert de Santé Canada pour pouvoir passer à la vaccination des enfants.

On est prêts depuis plusieurs semaines. On pense que ça va être annoncé dans les prochaines heures. Ça vient complètement changer la situation de la COVID-19 au Québec.