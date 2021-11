Élections municipales : il y aura un recomptage à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Rappelons que c'est le maire sortant et candidat à sa propre succession, Jean-Claude Pouliot, qui en avait fait la demande mardi.

Le 7 novembre dernier, l'adversaire de M. Pouliot, Jean Lapointe, qui est opposé au recomptage, a remporté l'élection avec 327 voix, contre 326.

Or, six votes ont été rejetés lors du scrutin, soit un pourcentage élevé , selon l'avocate du maire sortant, Me Catherine Rivard, compte tenu du faible écart entre les deux candidats. Dans les faits, les deux parties reconnaissaient que deux bulletins de vote étaient litigieux.

Dans le jugement, le tribunal indique que le rejet de deux bulletins de vote est susceptible d'avoir eu une conséquence sur l'issue de l'élection étant donné le nombre de votes d'écart entre les deux adversaires. Il s'agit donc là d'un motif raisonnable de croire qu'une erreur dans le dépouillement ou le recensement de votes a pu se produire.

Jean Lapointe a remporté l'élection du 7 novembre, avec 327 votes. (Archives) Photo : Radio-Canada

Tirage au sort

Avec un seul vote de différence et deux bulletins en litige, une égalité pourrait bien survenir au terme du recomptage.

En de telles circonstances, l'article 256 de la Loi sur les élections municipales prévoit qu' un tirage au sort détermine quel candidat doit être proclamé élu .

Le nouveau dépouillement aura lieu le mardi 23 novembre au centre communautaire de la municipalité. Il sera présidé par un juge qui déterminera à qui doivent être attribués ces deux votes ou s'ils doivent être rejetés.