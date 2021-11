Vaccination des enfants de 5 à 11 ans : cibler les groupes prioritaires

Alors que les États-Unis ont commencé la vaccination des 5 à 11 ans depuis plus de deux semaines, de nombreux parents attendent que la campagne débute vendredi au Canada.

Dans l’attente de l’approbation de l'utilisation du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 chez les 5 à 11 ans qui sera annoncée vendredi, les bureaux de santé publique de la province préparent activement la campagne de vaccination.

Selon Éric Bouffet, chef du département de neuro-oncologie à l'Hôpital SickKids de Toronto, les enfants de 5 à 11 ans représentent 10 à 20 % des cas de COVID-19 recensés. On ne peut pas négliger ça, on ne peut pas dire que c’est plus un problème, même si ce ne sont pas forcément des enfants qui sont très malades, ce sont des enfants qui contribuent à la propagation du virus , explique-t-il.

Cibler les enfants prioritaires

Selon le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections de l'Hôpital Sunnybrook, la vaccination devra se concentrer dans un premier temps sur les zones à plus haut risque.

À Toronto par exemple, il s’agira de cibler les zones où la transmission communautaire est la plus élevée.

La Ville a d’ailleurs désigné 30 écoles situées dans des quartiers prioritaires, en se basant sur le pourcentage de résidents à faible revenu, la proportion de personnes racialisées et le pourcentage de personnes vivant dans des logements surpeuplés.

La santé publique priorise également les enfants qui présentent des facteurs de risque médicaux plus importants.

C’est sûr qu’il y a certains enfants qui sont plus à risque pour les complications de la COVID-19, ce qu’on a vu dans les études c’est que tous les enfants avec des troubles respiratoires ou neurologiques [...] Il faut certainement les prioriser aussi , explique Jérôme Leis.

Le Dr Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections de l'Hôpital Sunnybrook, à Toronto Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La santé publique collaborera avec les médecins de famille pour identifier ces enfants.