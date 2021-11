Rio Tinto acquiert la plus importante mine de diamants au pays, située aux T.N.-O.

La mine Diavik est la plus grosse mine de diamants au pays avec une production de 6,2 millions de carats en diamants bruts l'an dernier. Rio Tinto avait déjà la responsabilité de l'exploitation de la mine, dont la fin de la production est prévue en 2025, après 22 ans.

En raison des impacts de la pandémie sur le marché du diamant, la minière Dominion Diamond Mine, de Calgary, a dû demander aux tribunaux de se placer à l'abri de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, en avril 2020, incapable de défrayer sa part des frais d’exploitation.

Dans un communiqué, Rio Tinto affirme s’est porté acquéreur de tous les actifs de la mine, y compris la production qui n’a pas encore été vendue et les garanties en espèces pour les dépenses associées à la fermeture.

En contrepartie, Dominion Diamond Mine est libérée de toutes ses obligations ou dettes restantes quant à l’exploitation ou la fermeture à venir de la mine.

Toujours par voie de communiqué, le PDG de Rio Tinto, Sinead Kaufman, affirme qu'à titre de propriétaire et exploitant, Rio Tinto s’engage à compléter la fermeture éventuelle de Diavik de façon sécuritaire et responsable, en laissant un legs positif en consultation avec les partenaires de la communauté et du gouvernement .

Nouvelle bien reçue

À une semaine de la tenue du forum géoscientifique de la Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut, son directeur général, Tom Hoefer, affirme que les travaux de fermeture sont déjà entamés.

[Rio Tinto] a maintenant le contrôle de la vente des pierres à 100 % tout en étant responsable à 100 % du nettoyage de la mine, un travail en cours à l’instant même , a commenté Tom Hoefer en entretien avec CBC/Radio-Canada.

Le directeur souligne par ailleurs que le moment est favorable puisque le marché du diamant profite présentement d’un regain d’activité après l’impact important de la pandémie.