Le père Noël à la rescousse des commerçants

Au centre commercial Fleur de Lys, le défi à relever est clair : il faut sortir les gens de leur salon.

Le défi est d'attirer un achalandage, le défi est de faire réintégrer les gens, leur rendre l'habitude du magasinage en présentiel , explique la directrice, Catherine Berthiaume.

Pour l’instant, l’affluence est au rendez-vous, et même plus tôt qu’à l’accoutumée, au grand bonheur des commerçants.

Les gens arrivent déjà depuis quelques week-ends avec des listes de cadeaux. Ç’a débuté un peu plus tôt cette année , remarque David Rancourt, du Best Buy des Galeries de la Capitale.

Par contre, le manque de personnel joue au trouble-fête. Quand la clientèle prendra les boutiques d’assaut, les employés manqueront.

« On a besoin de personnel, on est toujours à la recherche, on a vraiment besoin d'aide pour le temps des Fêtes. »