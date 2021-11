En plus de faire carrière en solo, Bruce Springsteen se produit avec le E Street Band, créé en 1972 quand le Boss avait 23 ans. En 1979, le groupe a joué lors des concerts No Nukes organisés au Madison Square Garden, à New York, pour dénoncer le recours à l’énergie nucléaire. Lancé vendredi, le coffret CD-DVD The Legendary 1979 No Nukes Concerts, réunissant des images rares, s’avère un époustouflant résumé de la quintessence du E Street Band.

Allongé sur le dos sur la scène du Madison Square Garden, Bruce Springsteen se relève avec l’aide du saxophoniste Clarence Clemons et du bassiste Garry W. Tallent avant de s’adresser à la foule avec un sourire éclatant et moqueur.

Je ne peux pas continuer comme ça. J’ai trente ans! Mon cœur commence à me lâcher.

Il est impossible de ne pas pouffer de rire en voyant ce segment provenant des concerts No Nukes filmés à New York les 21 et 22 septembre 1979, soit à quelques heures du trentième anniversaire de Bruce Springsteen, né un 23 septembre.

Le Boss ne pouvait savoir à l’époque qu’il serait toujours actif à plus de 70 ans, mais le revoir, dans The Legendary 1979 No Nukes Concerts, avec les membres de son groupe fétiche au sommet de leur jeunesse artistique et scénique, n’est rien de moins que renversant. Au menu, les 11 chansons interprétées lors des troisième et quatrième soirées mises sur pied par les artistes Graham Nash, Bonnie Raitt et leurs collègues afin de dénoncer l’armement nucléaire, ainsi que les différents rappels : Quarter to Three, de Gary U.S. Bonds, le premier soir, et Rave On, de Buddy Holly, le second.

Si on respecte l’ordre séquentiel des chansons offertes, le DVD alterne entre les prestations du 21 et du 22 septembre. On voit donc Springsteen, en veston bleu ou en chemise noire, et Clemons, vêtu d’un complet clair comme John Travolta dans Saturday Night Fever ou fringué d’un costard rose fuchsia d’allure vaguement pimp. Ça ne gâche rien au plaisir et cela permet de maintenir le crescendo de la prestation que le public a vue il y a plus de 40 ans.

Clarence Clemons, Max Weinberg, Bruce Springsteen et Garry W. Tallent lors du deuxième concert «No Nukes», à New York, en 1979. Photo : Columbia/Lawrence Kirsch

Au fait, comment la foule a-t-elle vécu ces deux concerts?

Posons donc la question à quelqu’un qui était sur place les deux soirs, soit le photographe montréalais Lawrence Kirsch, auteur de la photo qui orne la pochette du DVD dans le coffret.

Il faut se rappeler qu’avant la tournée de Darkness on the Edge of Town [en 1978], Springsteen ne jouait pas dans des arénas , rappelle celui qui a également publié deux ouvrages sur Springsteen.

Bien des gens étaient présents pour voir Springsteen avant tout. [La chanteuse] Chaka Khan, il me semble, a dit à Bonnie Raitt en sortant de scène qu’elle ne comprenait pas pourquoi la foule la huait. Raitt lui a répondu qu’il n’en était rien, et que la foule hurlait : "Bruuuuuuuuuuce! ", poursuit-il.

Lawrence Kirsch se souvient que le public était également là pour voir James Taylor, Jackson Browne ou Tom Petty, même si la plupart des gens connaissaient le E Street Band.

« Des centaines de gens voyaient donc Springsteen pour la première fois et c’était la folie. » — Une citation de Lawrence Kirsch, photographe

Frénésie sur scène

Le concert commence sous une facture très contemporaine avec les trois chansons de l’album Darkness on the Edge of Town les plus souvent interprétées sur scène depuis 40 ans et qui sont là encore toutes, toutes jeunes. Dès le solo de saxophone de Clemons durant Prove It All Night, nous sommes pratiquement dans un contexte de rappel. Springsteen chante Badlands avec une telle ferveur… et même une férocité rarement vue et entendue. Avec ses grands moulinets de bras à la Pete Townshend des Who et le balancement de sa guitare Fender de droite à gauche, haut levée tel un drapeau, le natif du New Jersey est déchaîné, et ça continue pour The Promised Land dont la mise en bouche à l’harmonica est quelque peu différente de sa mouture d’aujourd’hui.

Ce qui est fascinant, c’est que même dans une prestation d’environ 90 minutes, le E Street Band propose ce qui a fait sa légende depuis près de 50 ans : des monuments désormais immortels, des raretés, et des reprises de souche rock and roll.

De mon point de vue, ce concert d’une heure et demie était comme un amuse-gueule , dit en rigolant Lawrence Kirsch, qui avait déjà vu son lot de concerts de plus de trois heures et demie du E Street Band, le dernier remontant au 1er janvier de cette année-là, à Richfield, en Ohio.

« Ce doublé de No Nukes sort quand même du lot en raison de l’incroyable passion de Springsteen. » — Une citation de Lawrence Kirsch, photographe

Le contexte social

Si No Nukes sort du lot, c’est aussi pour une autre raison, soit l’inattendu doublé formé de l’opéra réalité qu’est The River et de la festive Sherry Darling. Les deux chansons allaient se retrouver sur l’album The River (1980) l’année suivante. La chanson-titre, intense et inspirée de la vie de la sœur de Springsteen, est d’ailleurs interprétée pour une première fois sur scène le 21 septembre.

Ces concerts n’ont pas seulement été mémorables en raison de l’énergie déployée, mais aussi en raison du contexte de l’époque, poursuit Lawrence Kirsch. Revoir cette première interprétation de The River donne encore des frissons. La chanson a été un contraste avec la plupart des autres en raison de l’émotion qu’elle a apportée. D’un point de vue social, elle s’inscrivait à merveille dans la présentation de l’événement.

Thunder Road et Jungleland sont deux des trois chansons mythiques de l’album Born to Run (1975). Les entendre le même soir en concert n’est pas courant depuis 40 ans. Les entendre une après l’autre est rarissime : je l’ai vécu seulement deux fois en quatre décennies de plus de 50 concerts. Mais lors de ceux de 1978 et de 1979, elles étaient enchaînées tous les soirs. Épique.

À l’époque, l’intro à l’harmonica de Thunder Road provoquait déjà des réactions de la foule qui reprenait à pleins poumons la phrase légendaire show a little faith, there’s magic in the night avec une exubérance presque juvénile. Le solo de saxophone de près de trois minutes de Clemons durant Jungleland est aussi poignant que le cri plaintif de Springsteen en finale de la chanson. De nos jours, quand nous entendons ces classiques en spectacle, le plaisir est essentiellement nostalgique, tant pour le groupe que pour le public. Pas à cette époque.

Rosalita (Come Out Tonight), chanson de clôture au début des années 1970 pour le E Street Band, et Born to Run, hymne de jeunesse par excellence, incendient ensuite le Madison Square Garden.

Individuellement, les musiciens du E Street Band ne sont pas les meilleurs, même s’ils sont excellents. Mais collectivement, leur complémentarité et leur unicité n’est pas loin d’incomparable.

Complicité et abandon

Il faut voir la camaraderie entre Springsteen et Steven Van Zandt, guitariste, et surtout celle entre le Boss et Clarence Clemons, le Big Man . Springsteen qui glisse à ses pieds en finale de Thunder Road; le duo qui s’offre une chorégraphie commune durant le Detroit Medley, de Mitch Ryder; et les deux hommes qui se sont font face durant Rosalita, guitare et saxo pointés l’un vers l’autre, comme des duellistes qui viennent de dégainer dans un western. C’est aussi durant cette séquence que l’on comprend que, pour Springsteen, le piano de Roy Bittan est, selon les besoins, un tabouret, un piédestal, une glissoire, un tremplin ou une rampe de lancement.

Un événement collectif ne le serait pas sans partage. Springsteen s’offre donc Stay, le classique de Maurice Williams and the Zodiacs repris depuis par Jackson Browne… avec Browne, Tom Petty et Rosemary Butler. Petty a l’air d’un gamin! C’est presque ça. Il a 28 ans.

Springsteen se la joue mafioso à fond durant le Detroit Medley avec ses lunettes noires style aviateur 1970, ce qui va fort bien avec la tenue de Clemons et la chemise rose de Van Zandt. Tenez-vous-le pour dit, les premiers Sopranos, c’était ce soir-là, 20 ans avant la série télévisée.

Quarter to Three n’est pas seulement incendiaire, elle n’est rien de moins qu’incandescente tellement le E Street Band y met encore plus de ferveur, d’énergie et d’abandon. À la 83e minute du DVD, Springsteen, Clemons et Van Zandt sont juchés debout derrière la batterie de Max Weinberg. Arrêt sur image : l’essence du E Street Band se retrouve dans cette séquence.

C’est durant cette interprétation sulfureuse que Springsteen – qui saute comme un diable dans l’eau bénite, qui fait semblant de chuter, qui imite James Brown à genoux – fait sa blague sur ses 30 ans… Trop vieux? Vraiment pas.

Le coffret CD-DVD «The Legendary 1979 No Nukes Concerts» contient deux CD et un DVD. Photo : brucespringsteen.net

La version intégrale

En novembre 1979, le triple album No Nukes: The Muse Concerts for a Non-Nuclear Future ne comprenait que l’interprétation du E Street Band du Detroit Medley. Quelques mois plus tard, trois chansons – The River, Thunder Road, Quarter to Threee – étaient sur le film documentaire. Des enregistrements audios pirates font le bonheur des fans depuis des décennies, et des extraits vidéos – parfois de mauvaise qualité – ont fait surface quand YouTube est arrivé dans nos vies au milieu des années 2000. C’est néanmoins la première fois que chaque chanson interprétée lors de ces soirées a droit à une diffusion officielle et restaurée.

Cet ensemble CD-DVD – aussi offert en vinyle – sera un objet purement nostalgique pour certaines personnes et un document historique essentiel pour d’autres. N’empêche, après le concert de 1975 à Londres (coffret Born to Run de 2005) et celui de 1978 à Houston (coffret Darkness on the Edge of Town de 2010), nous avons la pièce manquante des années 1970.

Lors de la parution d’un autre coffret audio, Bruce Springsteen & the E Street Band, Live 1975-1985, il y a 35 ans ce mois-ci, un critique américain notait que l’écoute des chansons pouvait mener à des ovations debout dans votre salon.

C’est exactement l’effet que fait le DVD de No Nukes.