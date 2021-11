Les Saguenéens confirment le départ de Marc Denis

Il est devenu jeudi le président du Comité québécois sur le développement du hockey, qui a été annoncé par le premier ministre François Legault en fin d'après-midi.

Comme l'explique le communiqué de presse, le comité d'une quinzaine de membres a comme mandat d'établir un portrait de la situation du hockey au Québec, de soulever les enjeux en matière de développement du hockey et de trouver des pistes de solution afin d'assurer le futur de notre sport national.

Au sein des Saguenéens, Marc Denis siégeait aussi au comité exécutif en plus de son rôle au sein du conseil d'administration. Il agissait à titre de cogestionnaire de l'équipe qui est la propriété de la Ville de Saguenay.

Notre groupe entier tient à féliciter Marc pour avoir accepté ce rôle dans cet important comité et le supporte dans le nouveau défi. Il était important de s’élever au-dessus de toute apparence de conflits d’intérêts pour le bien du nouveau comité, de l’organisation des Saguenéens et de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , a souligné, par communiqué également, le président et chef de la direction M. Richard Létourneau.

Avant d'être gardien de but pour près de 350 matchs dans la Ligue nationale de hockey, Marc Denis avait brillé avec les Saguenéens de 1994 à 1997.