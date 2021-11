Un immeuble commercial transformé en logements abordables à Calgary

Les organismes Inn from the Cold et HomeSpace travaillent conjointement à transformer une ancienne tour de bureaux de 10 étages en immeuble de 82 logements, incluant des studios et des appartements de 2 et 3 pièces.

L’initiative vise à créer des logements abordables, tout en aidant à revitaliser le centre-ville.

Dans une ville comme Calgary, où il y a tant d’argent, les gens sont toujours surpris que des familles soient au bord du gouffre ou vivent en situation d’itinérance, mais c’est pourtant la réalité , dit la présidente du refuge Inn from the Cold, Heather Morley.

Le refuge Inn for the Cold dit que les besoins en logements abordables augmentent à Calgary. Photo : Radio-Canada / Dennis Généreux

Nous le voyons tous les jours. Des familles viennent nous voir parce qu’elles vivent une crise financière, une crise personnelle, une crise de santé. Il y a une grande variété de situations et tout le monde peut se retrouver à ce point-là.

Souvent, c’est une crise financière liée à une diminution d’heures au travail [ou] la perte d’un emploi. Un partenaire quitte le ménage et, soudainement, le loyer devient inaccessible , explique Heather Morley.

Souvent, ces gens n’ont pas de familles ou d’amis vers qui se tourner, ils n’ont pas de système de soutien. Il y a parfois des problèmes de santé mentale ou de dépendance.

Des services seront offerts dans l’édifice, qui y aura du personnel en permanence.

Il y aura un refuge d’urgence, du logement de transition, une garderie et nous envisageons un café avec des cours et de l’aide en recherche d’emploi , ajoute Heather Morley.

Les logements abordables seront offerts à 30 % ou 35 % en dessous du prix du marché.

Pour certaines familles, cela fera une énorme différence , dit Heather Morley.

La transformation de l'édifice devrait être complétée à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / Dennis Généreux

Une fois transformée, la tour de 10 étages Sierra Place permettra de créer 82 logements. L’édifice, qui était auparavant occupé par Dome Petroleum, était vacant depuis deux ans.

Les familles qui habiteront dans les logements n’ont pas encore été sélectionnées. Le projet doit être complété à l’automne 2022.

Le projet d’environ 30 millions de dollars a obtenu du soutien gouvernemental et privé, mais les organismes lancent un appel à la communauté pour financer le reste avec la campagne Project Thrive, qui vise à amasser 6,5 millions de dollars.