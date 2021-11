La mairesse de Gatineau, France Bélisle, dévoile son comité exécutif

Personne n’en a fait la demande , a dit Mme Bélisle, en entrevue, au sujet des huit membres du parti politique qui siègent au conseil municipal. J’ai rencontré l’ensemble des conseillers et aucun membre d’Action Gatineau n’a manifesté d’intérêt pour siéger au comité exécutif.

D'autres nominations auront lieu dans les prochaines semaines pour les autres comités, a ajouté Mme Bélisle.

« Bien sûr, je tiens compte de leur expérience et de leur intérêt, il y aura des gens d’Action Gatineau qui vont siéger aux différents comités de la Ville. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Tous les candidats nommés sont donc des élus indépendants. C'est la mairesse elle-même qui assurera le rôle de présidente. Louise Boudrias, conseillère municipale pour le district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, prendra le rôle de vice-présidente.

Mario Aubé, élu dans le district de Masson-Angers, et Gilles Chagnon, du district de Lucerne, seront également membres. M. Aubé vient de l’est, je veux que l’est soit fort et entendu , a expliqué la nouvelle mairesse. C'est aussi quelqu'un qui vient d’un autre domaine, donc il sera le regard neuf et nouveau au comité exécutif.

M. Chagnon est, quant à lui, un gestionnaire d’expérience et, comme il faisait partie du précédent conseil, il va permettre une certaine transition en continuité entre l’exécutif passé et le nouvel exécutif .

J’ai bien hâte de travailler avec elle, elle a beaucoup d’énergie, elle a des idées et on communique sur une base régulière , a indiqué M. Chagnon en entrevue. Concernant l'ambiance, c’est beaucoup moins protocolaire que ce [qu'il a connu] dans les quatre dernières années , a-t-il commenté.

C’est Olive Kamanyana, conseillère du district de Carrefour-de-l'Hôpital aussi nommée membre, qui fait pencher la balance vers un conseil à majorité féminine.

C'est cependant sur la base de la compétence que la mairesse a pris sa décision. Mme Boudrias, j’en suis persuadé, sera la voix citoyenne du service de proximité , a-t-elle commenté. Mme Kamanyana a beaucoup d’expérience dans les structures organisationnelles, mais aussi en développement économique.

Par leur expérience et leur savoir-faire, je suis convaincue que les membres agiront avec rigueur, professionnalisme et transparence quant à la gestion des opérations municipales et des priorités , a-t-elle poursuivi. Je me suis assurée que la composition du comité exécutif soit représentative des secteurs d'est en ouest de la Ville.

Mme Bélisle a mentionné que l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre ainsi que les stratégies d'embauche dans l'administration municipale seront suivis de très près par le comité.

La première séance publique du Comité exécutif doit avoir lieu mercredi prochain à 9 h 30.