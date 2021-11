Lily Thibeault lance Éveil, un balado sur la sexualité pour les 6 à 12 ans

La comédienne Lily Thibeault, porte-étendard de la cause des victimes d’agression sexuelle, lance ce samedi un nouveau balado en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent. Éveil propose de répondre aux questions sur la sexualité soumises par des enfants de 6 à 12 ans, tout en les sensibilisant aux concepts du respect et du consentement

Lily Thibeault a livré un témoignage renversant l’été dernier dans le documentaire La parfaite victime, des journalistes Monic Néron et Émilie Perreault, affirmant qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle quand elle était enfant.

Après cette première prise de parole, la comédienne a lancé une pétition pour la mise en place d’un d'un tribunal spécialisé en matière de violences conjugales et sexuelles. Une initiative qui a fait boule de neige et qui s’est soldée par le dépôt par Québec d’un projet de loi sur la question en septembre.

Une boîte à outils pour les enfants, mais aussi les parents

Avec son nouveau balado, elle souhaite se mobiliser pour venir en aide aux plus jeunes et faire de la prévention en matière de violences sexuelles.

L'impulsion est vraiment partie de chez moi. Étant maman, je me fais poser toutes sortes de questions sur la sexualité, les relations, le corps. Je me sens quand même ouverte et outillée [pour y répondre] , a-t-elle expliqué à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

“J’avais envie de créer du contenu qui puisse aider les parents à répondre à certaines questions, dans les bons mots et avec des concepts faciles à comprendre pour les jeunes de [6 à 12 ans], a-t-elle ajouté.

On en profite pour parler de concepts comme trouver ses limites, respecter les autres, contrer les stéréotypes et les inégalités de genre, etc.

Inspirée par 275-Allô

Mme Thibeault affirme s’être grandement inspirée de la défunte émission de radio 275-Allô, diffusée pendant plus de 20 ans et anciennement animée par celle qui tient maintenant la barre du 15-18, Annie Desrochers.

J’étais déjà une adulte quand j’écoutais l’émission, mais je trouvais que c’était tellement bien fait. Je trouvais ça formidable, le ton d’Annie Desrochers, une espèce de ton bienveillant, sympathique, qui n’est pas infantilisant , a-t-elle affirmé.

La priorité pour son balado était de trouver les bons mots pour aborder des questions qui peuvent être gênantes pour les jeunes. Par exemple, un enfant qui demande : mon pénis est petit, est-ce qu’il va toujours être petit? Évidemment, on veut que ce soit abordé avec bienveillance pour ne pas que le jeune qui écoute ça se sente mal ou ridiculisé.

Faire connaître la Fondation Marie-Vincent

Le balado Éveil a été conçu en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent, dont Lily Thibeault est ambassadrice. La mission de l’organisme est de soutenir les enfants, les adolescentes et les adolescents victimes de violence sexuelle et physique.

J’ai envie que les gens connaissent cette fondation, le travail qu’ils font, mais surtout les ressources qu’ils offrent aux parents et aux petits. Dans la section Prévention du site, il y a vraiment des outils formidables pour les parents , a expliqué la comédienne.

Lily Thibeault a su trouver une certaine forme d’apaisement depuis sa prise de parole et elle se réjouit des avancées du gouvernement en matière de réponse aux agressions sexuelles, mais elle affirme du même coup que chaque nouveau cas en est un de trop.

Elle dénonce entre autres les listes d’attentes encore trop longues pour les services offerts aux enfants en la matière. Que ce soit celle de la DPJ ou n’importe quelle liste, de savoir qu’il y a des enfants qui souffrent en silence, ça me fait mal [...] Qu’il y en ait un, ou 500 ou mille sur une liste, ça me crée la même douleur , a-t-elle conclu.

Les huit épisodes du balado seront disponibles à partir du 20 novembre sur les plateformes d’écoute en continue et sur le site web de la Fondation Marie-Vincent.  (Nouvelle fenêtre)

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.