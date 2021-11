Un nouveau centre d’aide aux victimes de violence domestique au N.-B.

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, à Shediac, a souligné jeudi l'ouverture officielle d'un nouvel établissement pour venir en aide aux victimes de violence conjugale.

Il comprend aussi une garderie portant sur le trauma, pour éviter des comportements violents des enfants à l'âge adulte et les aider à guérir.

Selon la cheffe de la direction, Kristal LeBlanc, les victimes de violence conjugale ont besoin d’aide.

À la septième ou à la huitième fois [après qu'elles aient quitté une relation abusive], les victimes n’ont plus de famille qui va les aider, parce que la famille devient vraiment frustrée de leur décision , a-t-elle expliqué.

« Malheureusement, on sait que les femmes vont décoller d'une relation abusive jusqu'à 8 fois, avant qu'elles décollent pour de bon », explique Kristal LeBlanc. Photo : Radio-Canada

« Je pense que c'est un message clair qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là pour eux. » — Une citation de Krista LeBlanc, directrice du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour

Le centre est en activité depuis 1997 et il aide quelque 2000 femmes par année. La construction du nouvel établissement s'est étalée sur cinq ans. D'ailleurs, Shoppers Drug Mart appuie financièrement le centre.

Ça va augmenter la visibilité. Et ça, je pense que c'est très important, parce que souvent, les femmes qui subissent la violence domestique, elles n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir un soutien , a déclaré le président Jeff Léger.

Notre philosophie de vie, c'est de voir si la santé des femmes est bonne, si la santé des familles va bien. Et notre société va vraiment croître et vivre pleinement , ajoute-t-il.

Des besoins urgents

Le député de Beauséjour Dominic LeBlanc, également présent lors de l’ouverture officielle du centre, salue cette initiative.

C'est vraiment un endroit sécuritaire, novateur, et qui appuie les gens qui sont parmi les plus vulnérables. Et souvent, dans la vie de leurs enfants aussi , a déclaré Dominic LeBlanc.

Il soutient qu’il y a un besoin urgent pour ce genre de service.

Les demandes pour le centre ont d’ailleurs fortement augmenté depuis le début de la pandémie selon Kristal LeBlanc. Elle souligne toutefois que le problème était déjà présent auparavant.