COVID-19 : une importante transmission communautaire au Témiscamingue

Le Témiscamingue est aux prises avec une importante transmission communautaire. Jeudi, la santé publique indiquait en point de presse que les données qui seront publiées à 11 h vendredi montrent une transmission à la hausse.

Effectivement, 44 cas sont actifs actuellement dans la région, dont 37 au Témiscamingue, 6 dans la Vallée-de-l’Or et 1 en Abitibi-Ouest.

Plus de 25 de ces cas auraient été détectés au sein de la Première Nation de Timiskaming, à Notre-Dame-du-Nord. Le chef Arden McBride a d’ailleurs déclaré l’état d’urgence dans la communauté.

M. McBride indique que les visites sociales et les rassemblements sont interdits. Un couvre-feu sera imposé entre 23 h et 6 h. Le chef demande également aux membres d’éviter de participer à des activités non essentielles comme le hockey ou la danse. Le centre récréatif deviendra un deuxième site de dépistage pour la communauté.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette importante transmission au Témiscamingue, selon la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique, notamment la proximité avec l'Ontario, mais aussi le plus faible taux de vaccination au Témiscamingue qu'ailleurs dans la région.

60 % des cas des deux dernières semaines étaient des personnes non vaccinées. Une autre chose que je pense contribue à [la transmission], c’est que des fois, les gens qui sont non vaccinés peuvent avoir des gens autour d’eux qui sont comme eux, donc s’ils l’attrapent, ça augmente la chance que ça se propage au sein de leur entourage , indique la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique.

Vaccination des enfants

Le CISSS-AT se dit prêt à déployer la vaccination des 5-11 ans dès que le ministère de la Santé et des Services sociaux donnera son approbation pour lancer la campagne. Santé Canada approuvera vendredi le vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans, a appris Radio-Canada.

Des informations pourraient être communiquées aux parents dès la semaine prochaine à ce sujet, indique la directrice de la campagne de vaccination régionale, Katia Châteauvert.

Par ailleurs, les 75 ans et plus ayant reçu leur deuxième dose du vaccin il y a plus de six mois peuvent maintenant prendre rendez-vous pour leur dose de rappel (troisième dose).

Le Pavillon Gabrielle-Laramée du CISSS-AT (archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Pression sur le système de santé

Quatre personnes en Abitibi-Témiscamingue sont hospitalisées en lien avec le virus, dont deux à l’unité des soins intensifs de Rouyn-Noranda. La situation ajoute une pression sur le système de santé.