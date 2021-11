D’importants chantiers bientôt parachevés à Caplan

Le troisième mandat de la mairesse Lise Castilloux s’amorce au moment où deux projets de taille sont sur le point d’aboutir dans la municipalité : la rétrocession du quai fédéral et la construction d’un nouveau garage municipal. Toutefois, Caplan est encore loin du but dans le dossier du traitement des eaux usées.

Ça bouge pas mal à Caplan! , lance Lise Castilloux, tout sourire. La mairesse a récolté 88 % des votes à l’élection du 7 novembre, loin devant son adversaire Renaud Boissonnault.

Deux chantiers liés à la Municipalité sont en branle, sans compter la construction du nouveau garage du concessionnaire d'équipements mécaniques M. J. Brière sur la route 132.

À l’est de la municipalité, le havre de pêche est le théâtre d'un ballet incessant d'équipements lourds.

Des travaux pour enrocher la majeure partie du quai de Caplan sont en cours. Une allée piétonnière y sera aménagée, ainsi qu'un débarcadère pour les bateaux de pêche. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pêches et Océans Canada mène depuis le début de l'été des travaux majeurs de réfection du quai, visant sa rétrocession à la Municipalité de Caplan.

Les coûts des travaux s’élèvent à plus de 2,7 millions de dollars, une facture assumée par Ottawa qui avait laissé dépérir ses installations depuis de nombreuses années.

Le chantier inclut, entre autres, le rehaussement et le prolongement du brise-lames existant, la reconfiguration de l'entrée du havre, l'enrochement des quais ouest et sud pour y aménager une passerelle piétonnière ainsi que l’installation de huit quais flottants à l’intérieur du bassin.

« Ça va être un bel endroit où les gens vont pouvoir aller pêcher, marcher sur le site, ça va être éclairé. » — Une citation de Lise Castilloux, mairesse de Caplan

L'installation d’un quai de débarquement pour deux bateaux de pêche fait aussi partie du projet. Les pêcheurs de Gesgapegiag ont déjà fait part de leur désir d’utiliser le site pour débarquer leurs prises.

Pêches et Océans ne l’avait pas inclus dans le projet à la base, mais à l’ouverture des soumissions, il avait une certitude latitude pour pouvoir inclure le quai de débarquement , explique Mme Castilloux.

Une excavatrice enroche la section est du quai, dont la configuration sera revue. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À terme, la Municipalité espère développer une marina d'une soixantaine de places, mais les investissements municipaux pour dynamiser la vocation nautique du site sont conditionnels à un ensablement limité du havre.

Pour nous, l’important c’est vraiment de regarder s’il y a de l’ensablement à l’embouchure, avec la nouvelle configuration , souligne la mairesse. C’est ça qui va déterminer si on fait des investissements supplémentaires au site, ou non.

Pêches et Océans a seulement accepté de draguer une portion du havre de pêche dans le cadre des travaux de réfection.

Le désensablement du reste du havre, ainsi que toutes les factures de désensablement subséquentes seront à la charge de la Municipalité de Caplan, ce qui explique la prudence de la mairesse.

Si c’est de l’ensablement mineur qui demande des investissements de 10 000 $ par année, on va le faire, mais on ne peut pas payer 100 000 $ chaque année pour draguer le havre , explique Mme Castilloux.

La mairesse se laisse jusqu’à l’automne 2022 pour évaluer si la nouvelle configuration du havre empêche l’accumulation importante de sédiments.

Un nouveau garage municipal

Sur la rue des Érables, un autre chantier de taille est presque terminé : la construction d’un nouveau garage municipal qui abritera également la caserne de pompiers.

La construction du nouvel édifice municipal sera terminée d'ici la fin de l'année. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

« C’est un nouveau bâtiment qui va donner un endroit pour travailler de façon sécuritaire et fonctionnelle pour chacun des services. » — Une citation de Lise Castilloux, mairesse de Caplan

Québec couvre 70 % des coûts du projet de 2,2 millions de dollars.

On avait déjà une caserne et un garage municipal dans le même bâtiment, mais l’endroit était vraiment désuet , explique la mairesse. Les espaces de travail étaient inadéquats, on était mûr pour avoir un nouveau bâtiment.

L'ancien garage municipal est considéré comme désuet par la Municipalité de Caplan. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Traitement des eaux usées : encore loin de l’objectif

La mairesse de Caplan souhaite régler une fois pour toutes le projet de traitement des eaux usées, un chantier qui se fait attendre depuis de nombreuses années.

Caplan fait partie des dernières municipalités de la Gaspésie à toujours déverser ses eaux usées dans la mer : seules les matières solides sont retenues au moyen d'une grille.

Lise Castilloux mentionne que la Municipalité travaille de concert avec le ministère des Affaires municipales sur le projet.

Le projet est toujours à l’étude, on est dans la transmission des données et les calculs des rejets pour pouvoir évaluer avec le ministère des Affaires municipales le type de bassins de rétention à construire et leur dimension , explique-t-elle.

« C’est long comme processus, mais j’ai bon espoir que ça va se conclure bientôt pour pouvoir commencer les appels d’offres, les plans et devis, etc. » — Une citation de Lise Castilloux, mairesse de Caplan

Caplan déverse toujours ses eaux usées dans la baie des Chaleurs. Le seul traitement consiste à retenir les matières solides à l'aide d'un dégrilleur (archives). Photo : iStock

Québec avait fixé au 31 décembre 2020 le délai de mise aux normes du système de traitements des eaux des municipalités québécoises.

Tant qu’on est en action dans le projet, les retards sont tolérés par le gouvernement, soutient Mme Castilloux en précisant qu’un sursis jusqu’à 2022 avait déjà été accordé à Caplan.

En 2018, le projet d'assainissement des eaux usées à Caplan était évalué à près de quatre millions de dollars, mais ce chiffre n'a pas été actualisé. La Municipalité espère que Québec assumera au moins 80 % de la facture.

La mairesse de Caplan, Lise Castilloux, souhaite également mettre sur pied un budget participatif pour contrer le «désintérêt» de ses concitoyens à la politique municipale. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Outre l’assainissement des eaux usées, Lise Castilloux prévoit profiter de son troisième mandat pour travailler sur deux autres dossiers : la construction d’une nouvelle rue domiciliaire et l’instauration d’un budget participatif à Caplan.