7 entreprises albertaines recevront des fonds publics pour améliorer leur bilan carbone

Le premier ministre souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre en Alberta de sept millions de tonnes d'ici 2030 et, pour ce faire dit-il, son gouvernement investit 100 millions de dollars dans sept entreprises albertaines.

Ces sept projets vont changer la donne , assure Jason Kenney entouré de deux de ses ministres et de représentants du secteur énergétique.

Ils vont mettre à niveau des moteurs dans une installation de gaz naturel pour réduire la consommation de carburant et les émissions. Ils vont convertir la chaleur perdue de générateurs dans une usine de gaz naturel en utilisant une technologie sans émission .

Ambitions d'un leader

Jason Kenney promet que cet investissement soutiendra 2200 emplois et éliminera 3 millions de tonnes d'émissions d'ici 2030, l'équivalent de 70 000 voitures enlevées des routes .

Partout dans le monde, un nombre croissant d'entreprises investissent dans la technologie de capture et de stockage du carbone (CSC).

Les prévisions du cabinet d’étude UnivDatos Market Insights le confirment : le marché mondial de l’hydrogène renouvelable dépassera 2,5 milliards de dollars d’ici 2027, grâce à une hausse estimée de plus de 15 % par an.

Face aux conséquences des émissions de carbone et de la production de gaz à effet de serre, les solutions alternatives aux combustibles fossiles sont de plus en plus convoitées, et parmi elles, le gaz hydrogène.

Les émissions de l'industrie pétrolière et gazière représentaient 26 % des émissions totales canadiennes en 2019 et ont augmenté de 20 % entre 2005 et 2019. Photo : Radio-Canada / Reportage de l'émission Téléjournal du 9 novembre 2009

Du méthane en hydrogène

L’entreprise Tidewater Midstream fait partie des projets sélectionnés par le gouvernement. Leur usine d’hydrogène bleu sera la première du genre dans la province , se félicite Jason Kenney.

Tidewater Midstream utilisera cet argent public pour construire nouvelle usine à leur complexe de la rivière Brazeau pour convertir le méthane en hydrogène. Les émissions ainsi créées seront captées et séquestrées sous terre. Un projet qui devrait réduire 31 000 tonnes d’émissions chaque année.

Rick Bower, directeur de la technologie pour Entropy, une autre des entreprises choisie, se félicite de la direction des efforts de l’Alberta.

C'est une première étape majeure pour contrer le changement climatique et passer dans un monde à faible émission de carbone, tout en utilisant nos infrastructures déjà présentes , dit-il.

On va pouvoir accélérer nos investissements en innovation , a déclaré Simon Younger, un des dirigeants de l’entreprise Imperial Oil qui va recevoir des fonds pour une installation de charbon et de sables bitumineux.

Le gouvernement albertain aimerait maintenant voir Ottawa mettre en place un crédit d'impôt sur les investissements dans la capture et le stockage du carbone. Le gouvernement du Canada doit venir à la table en grande pompe , lance Jason Kenney.

La capture du carbone critiquée

En novembre, le professeur en génie chimique à l'Université de l'Alberta, Arvind Rajendran évoquait dans le journal La Croix sa méfiance face aux projets de capture et de stockage du carbone.

Plus on dédiera des fonds, plus on pourra abaisser le coût de la capture. Mais il ne faut pas voir cette technologie comme l’arme ultime contre les gaz à effet de serre.