Malaise lors d’une réunion virtuelle du CISSS de la Gaspésie

L'usage de la technologie peut comporter certains inconvénients : le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie en a fait l'expérience jeudi après-midi. Une réunion tenue sur une plateforme virtuelle a été interrompue par la diffusion d'images inappropriées.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux gaspésien dévoilait, via la plateforme Zoom, le contenu de son Rapport annuel de gestion 2020-2021. De nombreux directeurs de services ainsi que la présidente-directrice générale du réseau régional, Chantal Duguay, prenaient notamment part à la rencontre.

Le son d'une vidéo a abruptement interrompu la présentation, cinq minutes seulement après le début de la séance. Plusieurs participants se sont esclaffés alors que la chanson française ''Maréchal, nous voilà!'', issue d'une vidéo, a fortement retenti.

L'incident a toutefois rapidement tourné au malaise lorsque des images faisant référence à l'époque nazie et des séquences pornographiques se sont par la suite alternées sur les écrans. Les gestionnaires de la rencontre ont tenté pendant près de trois minutes de faire cesser la diffusion, sans succès. La vidéo provenait vraisemblablement de l'ordinateur de l'un des internautes connectés à la rencontre.

Devant l'impossibilité de mettre fin à la vidéo, tous les participants ont dû quitter la séance Zoom pour la reprendre avec de nouveaux accès.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie confirme que son équipe chargée de l'informatique et de la cybersécurité investigue sur l'incident. L'événement était ouvert au public et de la publicité avait été diffusée afin de promouvoir sa tenue.

De nombreux incidents relatifs à la cybersécurité sur Zoom ont été constatés depuis le début de la pandémie de COVID-19. Des problèmes de confidentialité avaient aussi été rapportés.