Un hiver sous la bourrasque

Les microrafales combinées à une neige abondante pourraient être plus fréquentes cet hiver dans les régions qui bordent le fleuve.

Il a fait plus chaud cet automne qu’à la normale. L’eau du fleuve a donc refroidi un peu plus lentement. Cette immense masse d’eau a une influence importante sur les conditions météorologiques dans les régions de l’Est-du-Québec.

Avec la saison froide, la masse d’air froide va rencontrer cette grande masse d’eau, observe le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault.

Cette rencontre pourrait créer des rafales et des averses de neige intenses très localisées. On tourne un coin, et tout à coup c’est très enneigé, la visibilité est très mauvaise , décrit Simon Legault.

Le météorologue explique que les bourrasques se forment lorsque l’air froid cherche à s’installer pour l’hiver et que l’air passe au-dessus d’une étendue d’eau qui n’a pas eu le temps de se refroidir ou qui se refroidit beaucoup plus lentement, comme c’est le cas cet automne. Si les vents sont constants et dans la même direction, ils vont créer cette instabilité [entre le chaud et le froid] qui va créer des bourrasques , détaille le porte-parole d’Environnement Canada.

Simon Legault donne l’exemple du corridor entre Matane et Baie-Comeau ou entre Sept-Îles et Cap-Chat. Il peut y avoir des corridors comme ça, s’il n’y a pas de glaces, qui peuvent générer des bourrasques très, très localisées. Des fois, on les voit qui viennent directement du nord. C’est un phénomène localisé, mais très dangereux.

Ces phénomènes sont déjà connus. Ils risquent d’être désormais plus fréquents et pas seulement cet hiver, selon Simon Legault. Avec les changements climatiques, dit-il, on s’attend à ce qu’il y ait moins souvent, de façon moins intense, de la glace sur le littoral. Donc ça pourrait exposer les régions de l’Est-du-Québec à des phénomènes de bourrasques.