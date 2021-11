La province attend 112 000 doses du vaccin Pfizer destinées aux enfants de 5 à 11 ans

Des précisions devraient être fournies par la province au cours des prochains jours concernant le déploiement de la vaccination pour cette tranche de la population lorsque les doses seront reçues.

Selon le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, le vaccin prévu pour les enfants de 5 à 11 ans comporte une plus petite dose et une formule légèrement différente. Par ailleurs, il offre une possibilité de conservation beaucoup plus longue que les vaccins administrés aux 12 ans et plus.

Le Dr Shahab souligne que la province est prête sans toutefois confirmer quand exactement le stock de vaccins sera reçu.

Santé Canada doit approuver vendredi l’administration du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 aux enfants de 5 à 11 ans.

Des informations seront alors fournies sur la réception par le Canada des premières doses.

Par ailleurs, les autorités saskatchewanaises se sont prononcées sur la participation des élèves non vaccinées aux activités parascolaires ainsi qu'à celles qui se déroulent en classe. Là-dessus, le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan, a demandé aux divisions scolaires de faciliter l’accessibilité aux élèves qui se trouveraient dans une telle situation.

À moins d'une éclosion, qui pourrait obliger les responsables à effectuer davantage de tests, le Dr Saqib Shahab, penche également pour une flexibilité en la matière tout en évoquant l'importance de ce genre d'activités pour les jeunes.

Le Dr Shahab dit souhaiter que les enfants reçoivent le vaccin, mais admet que ce n'est pas toujours le cas.

À ce jour 87 % de la population de la province a reçu la première dose de vaccin contre la COVID-19. Dans le même temps, le nombre de personnes ayant reçu les deux doses a connu une hausse de 1 % pour atteindre 81 %.

Les patients en Ontario

Onze patients saskatchewanais soignés dans les soins intensifs en Ontario en raison de la COVID-19 en sont revenus, alors que 11 autres y sont toujours, a annoncé le chef de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA), Marlo Pritchard, lors du point de presse provincial jeudi.

Deux autres patients pourraient quitter l'Ontario dans les prochaines 48 heures.

Ce nouveau développement survient alors que, selon la province, l'objectif du retour de 90 % des travailleurs de la santé à leur poste d’ici la fin du mois devrait être atteint.

Alors que la province est plongée dans la 4e vague, les autorités affirment constater un changement de comportement dans la population : pas de flambée des cas lors de l’Action de grâce, mais des hausses préoccupantes ont cependant été notées en raison des célébrations d'Halloween.

Avec les informations de Bryanna Frankel