Conception navale FMP et Chantier naval Forillon reçoivent plus de 400 000 $

Deux entreprises de construction navale, Conception navale FMP et Chantier naval Forillon, reçoivent un soutien de Québec d'un peu plus de 400 000 $ pour des projets totalisant un peu plus d'un million de dollars.

Ces sommes encouragent l'électrification des transports et le développement de l'aluminium.

Un soutien de 210 000 $ est attribué au Chantier naval Forillon pour soutenir un projet de développement de technologies de propulsion hybride pour certains navires de pêche comme des chalutiers. Le coût du projet total est estimé à 525 000 $.

L'entreprise de Conception navale FMP reçoit, elle aussi, une enveloppe de 194 800 $ pour couvrir partiellement la conception et la fabrication d'un prototype d'un petit bateau de pêche en aluminium qui comprendra une hybridation légère. Le projet, estimé à 487 000 $, permettra de démontrer la faisabilité de l'hybridation de la flotte des bateaux de pêche.

Le ministre Jonatan Julien a fait l'annonce de financement à Gaspé jeudi, dans le cadre du Colloque sur la construction navale et aluminium. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

L'annonce a été faite jeudi, par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, qui croit au potentiel du projet.

Au Québec, on parle quand même de plus de 300 embarcations. L'innovation qu'on vient développer ici pourrait s'élargir chez nos voisins et concerner 2 000 embarcations , s'enthousiasme le ministre.

« On veut innover dans l'électrification de l'aluminium, ce sont des créneaux d'avenir pour le Québec » — Une citation de Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le ministre considère qu'il s'agit d'un créneau d'avenir pour le Québec. On veut verdir l'aluminium et sortir le fossile des transports, du [transport] maritime, c'est un deux pour un qu'on a ici, soutient-il.

La réalisation de ces deux projets est soutenue par le gouvernement du Québec. Les Fonds proviennent du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques qui encourage le maillage d'entreprises.

Ces annonces de financement ont été faites dans le cadre du Colloque sur la construction navale et aluminium dont la première édition a été lancée mercredi. Les objectifs de ce colloque visent à rapprocher les deux secteurs d'activités, le maritime et l'aluminium, dans le but d'encourager la croissance des entreprises.

Avec les informations de Bruno Lelièvre.