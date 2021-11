Des parents gatinois demandent aux automobilistes d’être plus prudents

Tous les matins depuis le début du mois de septembre, Abakar Brahim Hamza accompagne ses trois enfants jusqu'à l'arrêt d'autobus. Même si ce n'est qu'à une vingtaine de mètres de la maison, M. Brahim Hamza ne peut pas s'imaginer laisser ses enfants traverser seuls.

La situation aux intersections Atmec et St-René Est a été grandement dénoncée par plusieurs parents depuis le mois de septembre et, selon eux, la Ville et les policiers tardent à intervenir.

Pendant que les enfants traversent la rue, et même quand l'autobus allume ses lumières, les automobilistes passent quand même [...] et nous, nous croyons que nos enfants sont en danger , explique-t-il en entrevue.

« Je ne suis pas le seul parent, il y en a d’autres qui sont inquiets ici. » — Une citation de Abakar Brahim Hamza, père de famille et résident du secteur

Le père de famille souhaite que des mesures soient mises en place pour forcer les automobilistes à respecter le Code de la sécurité routière, qui prescrit un arrêt complet lorsqu'un autobus scolaire s'arrête.

Un autre parent du quartier, Karim El Guenaoui, se dit préoccupé par la situation. Souvent, les enfants, s'ils sont en retard, ils vont courir et même si les lumières de l'autobus sont jaunes, la personne ne s'arrête pas. Il peut y avoir des accidents , fait-il valoir.

C'est la vitesse qui préoccupe M. El Guenaoui. Selon ce dernier, on ne doit pas attendre que quelqu’un soit blessé ou qu’une vie soit perdue à cause de ça . Il vaut mieux prévenir que guérir , ajoute-t-il.

Le risque d'un accident tragique est bien présent, selon eux. Dès 7 h 10, chaque matin de la semaine, près d'une dizaine d'autobus scolaires circulent dans le secteur et il n'est pas rare de voir le même nombre d'élèves par arrêt.

Malgré des appels répétés à la Ville et au Service de police de la ville de Gatineau (SPVG), les deux hommes disent n'avoir constaté aucune amélioration.

Le Centre de services scolaire des Draveurs a été mis au courant de la problématique. Par courriel, on indique que des mesures ont été mises en place. L’École du Cheval Blanc a fait une requête auprès des services policiers pour avoir une patrouille policière plus accrue dans ce secteur , peut-on lire. Le policier éducateur de l’école a été interpellé ainsi que le conseiller municipal du secteur, M. Jean Lessard.

Des vérifications faites par le SPVG Service de police de la Ville de Gatineau

Du côté du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , on affirme avoir fait preuve de plus de vigilance.

Dans nos vérifications, on a vu qu’il y a effectivement des requêtes qui avaient été faites dans le passé, comme mentionné par le citoyen , concède d'abord Andrée East, agente relationniste pour le service de police. Ces requêtes-là avaient mené à des opérations de surveillance policière et à l’émission de certains constats d’infraction pour diverses infractions au niveau du code de la sécurité routière.

Mme East souligne que la fréquence de la surveillance a bel et bien augmenté dans le secteur, mais n'a pu fournir de chiffres précis afin de ne pas dévoiler la stratégie d'intervention du corps policier.

La police de Gatineau précise que le fait de ne pas avoir eu d'écoliers sur les routes dans la dernière année a peut-être contribué à une moins grande vigilance de la part des automobilistes, mais elle ne confirme pas une augmentation des constats d'infraction sur le territoire gatinois.

Par contre, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau rappelle aux chauffeurs qu'un excès de vitesse en zone scolaire ou un refus de s'immobiliser sur les feux clignotants d'un autobus pourrait leur coûter jusqu'à neuf points d'inaptitudes.

La Ville, quant à elle, confirme que les requêtes ont mené à l'installation du premier radar pédagogique dans le secteur.

Avec les informations de Christian Millette et de Catherine Morasse