Les amateurs d’astronomie en Amérique du Nord et dans une grande partie de l'Amérique du Sud pourront admirer dans la nuit de jeudi à vendredi une éclipse de Lune « quasi totale », la plus longue du genre depuis l'an 1440.

L'éclipse, au plus fort de laquelle 97,4 % de la surface visible de la Lune sera masquée, sera également visible depuis une partie de l'Asie du Nord-Est, la Polynésie et l'est de l'Australie.

Lors d’une éclipse partielle, seule une portion du disque lunaire entre dans le cône d’ombre de la Terre. Dans ce cas, la partie dans l’ombre devient noire, car le contraste de luminosité entre la partie éclairée directement par le Soleil et celle éclipsée est trop grande , explique dans un communiqué le Planétarium Rio Tinto Alcan.

L'éclipse a beau n'être que partielle, elle durera au total 3 heures, 28 minutes et 23 secondes, la plus longue depuis celle du 18 février 1440, qui avait duré 23 secondes de plus.

L’éclipse débutera à 2 h 18 et atteindra son maximum à 4 h 03 (HNE). L’éclipse partielle sera alors si profonde que nous pourrons voir la Lune se teinter de rouge comme lors d’une éclipse totale. Seul un très mince croissant sera encore éclairé par le Soleil. Le phénomène prendra fin à 5 h 47 , explique le communiqué.

Il faudra attendre le 8 février 2669 pour assister à une éclipse partielle d'une durée supérieure (3 heures 30 minutes) à celle de vendredi, mais une éclipse totale est prévue dans moins d'un an, le 8 novembre 2022, et durera 3 heures 40 minutes au total.

Le spectacle pourra se voir à l'œil nu sans aucun danger, contrairement aux éclipses de Soleil. Jumelles, lunettes et télescopes permettront d'en profiter encore plus, sous réserve que le ciel soit suffisamment dégagé.

Un double spectacle

Lors de l’éclipse, la Lune sera située juste sous l’amas des Pléiades. Il sera également possible d’observer avec des jumelles ce magnifique amas d’étoiles jeunes bleutées, qui produira un contraste intéressant avec la Lune alors teintée de rouge , note le planétarium.

À partir de Montréal, la Lune sera à 29° d’altitude en direction de l’ouest lors du maximum de l’éclipse.