179 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba et 5 décès de plus dont un trentenaire

Le Manitoba recense 179 nouveaux cas de COVID-19 et 5 décès supplémentaires, dont un trentenaire de Winnipeg, jeudi, selon un communiqué publié sur le site Internet de la province.

La province compte donc 66 184 infections depuis le début de la pandémie. En tout, 1281 personnes ont succombé à la maladie.

Quant aux cinq nouveaux décès, il s'agit de personnes des régions sanitaires de Santé Sud et de Winnipeg.

Les nouvelles victimes de COVID-19 au Manitoba Un trentenaire de Winnipeg

Une septuagénaire de Winnipeg

Un septuagénaire de Winnipeg, dont le décès est relié au variant Delta

Un octogénaire de Santé Sud, dont le décès est relié à l'éclosion au foyer de soins Third Crossing Manor

Une octogénaire de Santé Sud, dont le décès est relié à l'éclosion au foyer de soins Third Crossing Manor

Parmi les nouveaux cas, 102 personnes n’ont pas reçu de vaccin ou sont partiellement vaccinées.

Faits saillants : 1404 cas actifs

63 499 personnes guéries à ce jour

157 personnes à l’hôpital, dont 30 aux soins intensifs

1281 décès attribuables à la COVID-19

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,4 % pour la province. Il était pour la journée de mercredi à 5,4 %. Pour Winnipeg, ce taux est de 2,9 %.

Nouvelles infections par région sanitaire jeudi : Winnipeg : 43

Prairie Mountain : 28

Santé Sud : 69

Entre-les-Lacs et de l’Est : 7

Nord : 32

Depuis le début du mois de février 2020, 1 141 7h53 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 3682 mercredi.

En date du 18 novembre, selon le tableau de bord de la province, 87,3 % des personnes admissibles au vaccin ont reçu une première dose, et 84,5 %sont doublement vaccinées.

D'autres éclosions rapportées

Par ailleurs, la province a annoncé que des éclosions de COVID-19 ont été déclarées dans la résidence pour personnes âgée Amber Meadow de Winnipeg et dans le foyer de soins Arborg dans le village du même nom.

Ces établissements sont passés au niveau d'alerte rouge du système de réponse à la pandémie.

Des éclosions sont aussi signalées à l'École Sacré-Coeur de Winnipeg touchant la 2e année et à l'École New Era de Brandon en 4e et 5e années

Ces endroits sont passés au niveau d'alerte orange du système de réponse à la pandémie et les classes touchées font désormais l'apprentissage en ligne.

Dans son communiqué, la province a également annoncé la fin d'éclosions à plusieurs endroits.