Ed Sheeran s’invite dans Pokémon Go

Niantic s’est fait avare de détails quant à la forme que prendra cette collaboration. Mais à en croire l’image de promotion mise en ligne jeudi, on peut deviner qu’Ed Sheeran pourrait s’offrir en concert, dans une vidéo préenregistrée ou encore sous forme d’avatar.

Ed Sheeran offrira une «performance spéciale» dans l'application Pokémon Go. Photo : Niantic

Ce qui est certain, c’est que les joueurs et joueuses pourront entendre des chansons du nouvel album de l’artiste, =, dans la section Actualités de l’application Pokémon Go. C’est à cet endroit qu’apparaissent les billets de blogue et annonces de Niantic concernant le jeu.

La chanson Overpass Graffiti sera diffusée en boucle lors des parties lancées dans le jeu après que le soleil soit couché.

Un certain nombre de Pokémon de type eau, les favoris d’Ed Sheeran, pourront aussi être capturés dans le jeu, dont une variété spéciale de Squirtle portant des lunettes de soleil.

Les joueurs et joueuses pourront aussi équiper leur avatar de vêtements (skins) portant l’inscription = , comme le nom du plus récent album de l’artiste aux cheveux de feu.

L’événement s’étalera sur plusieurs jours dans le jeu vidéo Pokémon Go, du 22 au 30 novembre prochain.

L’éditeur Epic Games a pavé la voie à ce type de collaborations en organisant des événements mettant en vedette des artistes célèbres sur ses plateformes ces dernières années. Une scène de Fortnite, par exemple, a été l’hôte d’artistes comme Travis Scott et Ariana Grande. Un festival de courts métrages s’est également tenu à deux reprises dans le jeu vidéo de tir.