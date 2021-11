Maude Laurendeau raconte sa vie de mère d’enfant autiste au théâtre avec Julie Le Breton

Belles-sœurs dans la vie, les comédiennes Maude Laurendeau et Julie Le Breton jouent ensemble dans Rose et la machine. Dans cette pièce de théâtre documentaire, Maude Laurendeau raconte sa réalité de mère d’une petite fille autiste. Et c’est Julie Le Breton qui interprète seule la quarantaine d’autres personnages défilant sur la scène du théâtre Jean-Duceppe, à Montréal.