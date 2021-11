L’Allemagne va introduire des restrictions pour les non-vaccinés

La règle dite du 2G , qui autorise seulement les vaccinés ( geimpfte ) et les guéris ( genesene ) à accéder à des lieux publics comme des restaurants ou des salles de concert sera appliquée dès que le seuil d'hospitalisation dépassera trois malades de la COVID-19 pour 100 000 habitants, a-t-elle déclaré, ce qui est le cas dans la majorité des régions du pays.

De plus, Berlin veut rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite dans le pays, ont annoncé le gouvernement et les chefs des régions, après une réunion d'urgence.

Nous devons protéger les groupes les plus vulnérables , ont-ils déclaré dans une déclaration commune, ajoutant qu' il est nécessaire que le personnel des établissements hospitaliers, de soins ou des maisons de retraite soit obligé d'être vacciné contre le coronavirus .

Le gouvernement d'Angela Merkel s'était jusqu'ici refusé à envisager l'obligation de vaccination pour certaines catégories professionnelles.