Des règles trop strictes sur les services de garde nuisent à la minorité, selon la FPFTNL

Sa directrice générale, Martine Fillion, déplore la rigidité de certains règlements du ministère de l’Éducation qui, selon elle, menacent de nuire à la pérennité de la minorité linguistique.

La FPFTNLFédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador pointe du doigt les contraintes strictes entourant la certification des services de garde et l’octroi des subventions provinciales.

Les services de garde réglementés par la province reçoivent des subventions salariales, du financement pour des rénovations et des ressources supplémentaires pour les enfants avec des besoins particuliers. Ils ont aussi l’obligation de travailler avec des travailleurs sociaux.

Mais, pour devenir un service de garde réglementé, les employés et les lieux doivent respecter une série de normes établies par le gouvernement, ce qui peut représenter un vrai défi, surtout en région rurale et en pleine pénurie nationale d’éducateurs francophones.

Il y a une pénurie de travailleurs dans à peu près tous les domaines, je veux dire, travailleur social, chargé de projet, éducateur, temps plein ou temps partiel , explique Martine Fillion.

Elle indique les contraintes actuelles font en sorte que les garderies doivent embaucher plus de personnel, séparer des enfants inutilement et, en fin de compte, accueillir moins de familles francophones.

[Il faut] donner une souplesse à la communauté francophone pour nous permettre d'accueillir plus d’enfants. Ce n'est pas énorme, des fois ça va être un, deux, trois enfants de plus. Mais ça peut faire une différence dans une communauté , affirme-t-elle. Tu accueilles trois enfants de plus par jour, au bout de deux ou trois ans, tu as accueilli 10, 12 enfants de plus.

Il existe actuellement deux garderies francophones et cinq services de prématernelle francophones à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour le moment, la garderie Les p’tits cerfs-volants, à Saint-Jean, et les deux prématernelles de la péninsule de Port-au-Port sont les seuls services certifiés par la province.

La FPFTNL promet des services en français à 10 $ par jour

Depuis janvier dernier, les parents à Terre-Neuve-et-Labrador paient 25 $ par jour s’ils envoient leur enfant à une garderie réglementée.

En juillet dernier, Ottawa a promis d’investir 347 millions de dollars d’ici 2025 pour instaurer un système de garde d'enfants à 10 $ par jour. Dès le 1er janvier, les tarifs devront diminuer à 15 $ par jour avant de fondre à 10 $ par jour en 2023.

Mais ce plan ne s’applique qu’aux jeunes de 0 à 6 ans dans les services de garde réglementés.

Martine Fillion promet que tous les services de garde francophones de la province, même ceux qui ne sont pas réglementés, vont éventuellement afficher des tarifs à 10 $ par jour.

« Les parents s’attendent à payer 15 $, d’abord, et 10 $ ensuite et on n’aura pas le choix de suivre ce que les parents veulent. » — Une citation de Martine Fillion

Martine Fillino nous a accordé une entrevue depuis la garderie 123, à Saint-Jean, un établissement qui attend des rénovations avant d’être certifié par le gouvernement. Les parents de cette garderie paient 33 $ par jour par enfant à l'heure actuelle. Dès le 1er janvier, ils ne paieront que 25 $ par jour.

Il y a des gestionnaires qui doivent déjà un peu se casser la tête, en se demandant comment ils vont garder leur personnel qualifié s’ils réduisent les tarifs. [...] C’est une bonne nouvelle pour les parents, mais il y a des défis pour les gestionnaires de services, puis des défis aussi à pouvoir recruter des gens qualifiés parce que les gens ne resteront pas dans le système si leur salaire est gelé , estime-t-elle.

Le 26 août dernier, le président de la FPFTNLFédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador , Luc Larouche, a énuméré une série de recommandations sur les services de garde dans une lettre adressée au ministre de l’Éducation, Tom Osborne.

Ce dernier a entamé une révision de la Loi sur la garde d’enfants l’été dernier. Dans un déclaration, son cabinet indique que l'un des objectifs de cette révision est d'éliminer les obstacles à la certification des services non réglementées, surtout les garderies en milieu familial .

La FPFTNLFédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador demande des réformes qui permettraient au gouvernement de mieux respecter les spécificités de la communauté francophone et souhaite que le gouvernement accorde plus de financement aux services non certifiés pour assurer qu’ils soient plus accueillants et inclusifs.

Elle demande également que les inspections soient effectuées en français et qu’une formation en français soit offerte aux travailleurs sociaux qui œuvrent au sein des garderies francophones.