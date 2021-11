COVID-19 : deux nouveaux cas dans Manicouagan

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rapporte deux nouveaux cas d'infection à la COVID-19 dans son bilan jeudi, tous deux situés dans la Manicouagan.

Quatre éclosions sont toujours sous surveillance étroite par les autorités de la santé, soit deux en milieu scolaire et deux en milieu de travail.

Selon le Centre de services scolaire de l'Estuaire, l'école primaire St-Cœur-de-Marie, à Baie-Comeau, compte un nouveau cas, pour un total de 16. La situation dans les autres milieux scolaires demeure la même qu'hier.

Cas par milieu scolaire Cas par milieu scolaire Établissement scolaire nombre de cas actifs Serge-Bouchard 4 St-Cœur-de-Marie 16 (+1) Leventoux 1 Mgr Bélanger 1 Centre de formation professionnelle de l'Estuaire 1

Deux milieux de travail situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan sont le foyer d'une éclosion. Ils comptent respectivement 7 infections dans un cas, et moins de 5 dans l'autre.

Le nombre de cas actifs sur la Côte-Nord est en baisse de 7 par rapport à hier, se chiffrant à 53 personnes infectées.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord recommande toujours à certaines personnes entrant dans les territoires de Caniapiscau, de la Basse-Côte-Nord et d'Anticosti de faire un confinement préventif de sept jours ainsi qu'un test de dépistage.

Cette recommandation, sur une base volontaire, s'adresse aux personnes de 5 à 11 ans et de 12 ans et plus non adéquatement vaccinées.

Au Québec, 720 nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés par les autorités de la santé, ainsi que deux décès supplémentaires.