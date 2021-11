Des changements à la tête de l’équipe de football des Griffons

La formation a connu une saison difficile avec seulement une victoire en huit rencontres cet automne, mais l’ancien pilote assure que ce n’est pas la raison derrière son départ.

La saison a été plus difficile au niveau des résultats, mais ce n’est pas la raison de ma décision. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. J’avais l’impression que c'était le moment pour terminer mon parcours avec les Griffons , explique Tétreault qui ne sera pas entraîneur avec un autre programme dans un avenir rapproché.

Sébastien Tétreault a été entraîneur-chef des Griffons de 2014 à 2021. Photo : Gracieuseté des Griffons / Charles Daigneault et Chantal Hupé

Le pilote de 35 ans met fin à une collaboration de 11 ans avec le programme, lui qui avait commencé son engagement comme entraîneur de position en 2011.

« Il y a jamais un bon moment pour quitter, mais je crois que de quitter rapidement après une saison permet au programme de trouver quelqu’un et de poursuivre son recrutement. » — Une citation de Sébastien Tétreault, ancien entraîneur-chef des Griffons

Sébastien est devenu une figure importante des Griffons et de notre programme de football. Il a été un acteur clé lors du passage de l’équipe en division 2. Il a toute notre reconnaissance face à son engagement et tous les efforts consentis dans le but de faire progresser le football dans la région , a mentionné la responsable des Griffons, Andréa Bertrand, par voie de communiqué.

L’entraîneur-chef de l'équipe de football des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Sébastien Tétreault, quitte son poste. Photo : Radio-Canada

C’est certain que d’amener le programme en 2e division est un bon souvenir, mais je n’ai pas de moment préféré en particulier. Je suis vraiment fier de comment on a fait évoluer le programme pendant mon passage ici. Je dois remercier tout le monde qui m’a aidé dans ce parcours, j’ai été bien entouré , souligne l’ancien joueur des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa.

Tétreault reconnaît qu’une certaine fatigue mentale s'est installée après une si longue période à la tête du programme des Griffons. Je ne vais pas chiâler contre le poste d’entraîneur, c’est passionnant, c’est gratifiant et super intéressant. Tellement de monde n'aime pas son emploi. Mais, c’est certain que c’est exigeant physiquement et mentalement. J’étais rendu à la fin de ce que je pouvais apporter , précise l’entraîneur.

Les Griffons ont connu une saison difficile en 2021 avec seulement une victoire en huit rencontres. Photo : Gracieuseté des Griffons du Cégep de l'Outaouais

Le Cégep de l’Outaouais souligne que Tétreault restera dans l’entourage de l’équipe pour assurer une transition harmonieuse.

Le coordonnateur offensif de la formation, Maxim Saumure, prendra la place de façon intérimaire. Saumure est entraîneur adjoint depuis trois ans et fait partie du programme des Griffons depuis huit ans.