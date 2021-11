Le député Denis Tardif demeure en convalescence pour le moment

Par contre, nous voyons qu'il va mieux. Les contacts sont plus fréquents entre le député et le bureau , affirme l'attaché politique de M. Tardif, Nicolas Lessard-Dupont.

Denis Tardif a suspendu ses activités le 30 août dernier pour des raisons de santé.

En mars, le député avait également dû prendre une pause, cette fois pour des problèmes cardiaques.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL), Michel Lagacé, se dit solidaire du député en ces temps troubles.

Tout le monde comprend que la maladie, c'est pas un choix. Quand on la subit, on vit avec , souligne M. Lagacé.

On comprend aussi que le député, ce n'est pas lui qui va faire l'analyse de l'ensemble des dossiers. C'est les organismes subventionnaires , ajoute M. Lagacé, qui insiste pour dire que le traitement des dossiers prioritaires se poursuivent.

Nous avons une excellente collaboration avec l'équipe du bureau de M. Tardif ainsi qu'avec la ministre responsable de la région, Caroline Proulx , conclut le préfet.

De son côté, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques, Bertin Denis, admet qu'il est préoccupé. Pas pour nous, nécessairement, je dirais pour Denis [Tardif] lui-même , précise-t-il.

« C'est sûr qu'en tant que préfet et en tant que citoyen, ça me déçoit. C'est notre député, c'est notre visage, nos yeux et nos oreilles à l'Assemblée nationale. »