Entrée libre : du Bol d’Or à Ludovica Miniland

«Paris Ville Lumière », une version miniature de Paris, est présentée à Laurier Québec jusqu'en février 2022. Photo : LUDOVICA MINILAND

S’il est plus complexe de se rendre à Paris ces jours-ci, Paris peut quand même venir à nous! Ludovica Miniland récidive avec une réplique miniature de la capitale française. Paris Ville Lumière regroupe les incontournables touristiques : Notre-Dame de Paris, l’Arc de Triomphe et, bien sûr, la Tour Eiffel. Plus d’un demi-million de petites briques ont été nécessaires pour la réalisation des maquettes. L’installation voyagera dans une soixantaine de pays au printemps prochain.

Dès le samedi 20 novembre, à Laurier Québec

Natasha Kanapé Fontaine Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

L’artiste innue Natasha Kanapé Fontaine s'offre un premier microalbum intitulé Nui Pimuten. Cet album comprend des textes en innu-aimun et en français issus de son spectacle Nui Pimuten : je veux marcher. Des poèmes choisis avec soin et mis en musique par son collaborateur, le compositeur et musicien Manuel Gasse. Quand on a décidé d'enregistrer le EP, on a choisi nos textes préférés et ceux qu'on aimait le plus faire, mais surtout, ceux qu'on sentait qui étaient vraiment matures. [...] Dans le EP, on offre ce qui a été le plus travaillé, le plus peaufiné. Un magnifique voyage au coeur de la poésie de l'artiste.

Natasha Kanapé Fontaine sera de passage au petit Champlain le 25 novembre.

Nui Pimuten est disponible dès aujourd'hui.

Le Bol d'Or

Le quart-arrière partant des Titans, Pierre-Luc Michaud, espère conclure sa carrière collégiale avec un Bol d'Or. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Les Titans du Cégep Limoilou tenteront samedi de mettre la main sur le premier Bol d’Or de leur histoire en Division 1, l'ultime honneur du football collégial québécois. Invaincue cette saison, la troupe de l'entraîneur Dave Parent a rendez-vous avec les puissants Cheetahs du Collège Vanier (8-1), à Thetford Mines, à 13 h. Le Cégep de Thetford Mines est d’ailleurs le théâtre des quatre Bol d’Or secondaires et collégiaux, samedi et dimanche.

Les billets seront disponibles à l’entrée du terrain au coût de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants.

Plus de 50 oeuvres par 29 artistes à la Galerie 3

BGL, Canvas, 2014, Impression en quadrichromie, laminage et encollage sur carton Photo : courtoisie: Galerie 3

En cette fin d'année, la Galerie 3 nous invite à découvrir une exposition qui se veut accessible et attrayante pour toute la famille. L'équipe de la galerie a choisi de rassembler des œuvres autour du thème Débuter une collection d'art . Pour ce faire, chacun des trois membres de l'équipe s'est replongé dans ses souvenirs pour sélectionner des pièces avec lesquelles il aurait aimé débuter sa propre collection. On retrouve dans cette exposition, des œuvres de nombreux artistes québécois réputés, dont le collectif d'art contemporain BGL, ainsi que Paryse Martin, Dan Brault et Martin Bureau.

À découvrir jusqu'au 19 décembre.

Jagged, l’histoire du plus célèbre album d’Alanis Morissette

Alanis Morissette Photo : Getty Images / Sonia Recchia

Alanis Morissette n’avait que 21 ans lorsque son troisième album Jagged Little Pill l’a propulsée au firmament des chanteuses rock. À l’aide de matériel d’archives et d’entrevues inédites avec l’artiste, la cinéaste Alison Klayman explore dans Jagged le processus de création du disque, ainsi que les bons et mauvais côtés de l’industrie musicale des années 90. Quelques jours avant la première du documentaire au Festival international du film de Toronto, Morissette a critiqué Klayman en affirmant que certains faits et sous-entendus étaient erronés, sans toutefois spécifier lesquels. N’empêche, c’est un incontournable pour quiconque se remémore la décennie du grunge avec nostalgie.

Jagged, disponible sur Crave

