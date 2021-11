Le projet d’élargissement de l’autoroute 50 franchit la dernière étape

Le projet d’élargissement de l’autoroute 50 entre le chemin Findlay, à Gatineau, et l’est du chemin Doherty, à L’Ange-Gardien, franchit une dernière étape avant le début officiel des travaux, cet hiver.

Dans un communiqué diffusé jeudi matin, le ministre des Transports, François Bonnardel et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, également ministre responsable de la région de l’Outaouais, ont annoncé que le mandat pour la réalisation des travaux de construction de l’autoroute 50 a été octroyé à EBC inc..

Le projet d’élargissement consiste notamment à construire une seconde chaussée d’autoroute, sur une distance de 9,7 km, plusieurs ponceaux et un pont d’étagement qui enjambe la route 309.

Le projet vise à accroître la sécurité des usagers de la route , explique la province.

Les travaux seront effectués par phases, afin de limiter leurs répercussions sur la circulation des usagers. Ils devraient commencer cet hiver. Deux ans seront nécessaires pour venir à bout de ce projet évalué à 82,7 millions de dollars, indique la province.

Avec ces travaux d’envergure, on veut offrir une solution rassurante à la population et sécuriser les déplacements en Outaouais. L’élargissement de l’autoroute 50 va également améliorer la liaison vers les grands centres, ce qui va contribuer à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens , a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel, par voie de communiqué.

Le gouvernement précise par ailleurs qu’il travaille à l’élargissement de l’autoroute 50 sur toute sa longueur, et plus spécifiquement sur le tronçon situé entre Lachute et Mirabel, qui connaît lui aussi des problèmes de sécurité.

Ce tronçon devrait faire l’objet de travaux d’élargissement qui débuteront en 2022.