Zaahirah Atchia nommée directrice de Radio-Canada en Ontario

À titre de directrice régionale, Mme Atchia sera responsable des centres de production de Toronto, du Nord de l’Ontario et de Windsor.

Elle entrera officiellement en poste le 13 décembre.

Zaahirah Atchia succède à Pierre Ouellette, qui a annoncé son départ en juin pour devenir recteur de l’Université de l’Ontario français.

Native de l’île Maurice, Zaahirah Atchia détient une licence de droit de l’Université Maurice.

Elle est arrivée à Toronto en 2015 où elle s’est jointe à la Coopérative radiophonique de Toronto, un organisme sans but lucratif qui gère CHOQ FM et le portail GrandToronto.ca  (Nouvelle fenêtre) .

À titre de directrice régionale de Radio-Canada en Ontario, Zaahirah Atchia entend poursuivre la consolidation des acquis tout en capitalisant sur l’innovation et en plaçant nos auditoires pluriels au cœur de nos actions .