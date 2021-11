L’itinérance des jeunes préoccupe à Windsor

Michael Nicholls a été du nombre.

À sept minutes à pied environ d’une des entrées du parc Malden de Windsor, se trouve un endroit niché parmi les arbres où il se souvient avoir passé de longues nuits.

C'était un chemin sombre.[...] Je suis heureux de ne plus avoir à faire ça. Certaines nuits étaient vraiment effrayantes , explique-t-il.

« C'est la chose la plus difficile que j'ai probablement faite. [...] Ça a été une lutte, ça a été un travail en cours et ça le sera probablement encore. » — Une citation de Michael Nicholls, ancien itinérant

À 16 ans, Michael Nicholls a commencé à voler de l'alcool, à se soûler avant les cours, à traîner avec de mauvaises personnes et à consommer de la drogue.

Il a fini par quitter la maison et au cours des mois qui ont suivi, il passait souvent d’un canapé à l’autre lorsqu’il ne dormait tout simplement pas dans la rue.

Michael Nicolls craint les effets de l'absence de logements abordables à Windsor. Photo : Jennifer La Grassa/CBC

Une décennie plus tard, c’est avec émotion qu’il regarde l'endroit du parc Malden où il a passé des nuits troublantes, fier d’avoir échappé à l'itinérance.

Il éprouve de la gratitude vis-à-vis du Windsor Youth Centre qui l’a aidé à se remettre sur le droit chemin.

Une situation qui perdure

Même si le Windsor Youth Centre a été créé il y a une décennie, c'est toujours le seul espace d'accueil pour les jeunes à risque ou sans-abri de Windsor qui ont besoin de nourriture, d'activités ou de programmes de bien-être.

Ce service est un programme-cadre de la Downtown Mission, un des plus grands refuges de Windsor.

Les personnes qui y travaillent affirment que même s'il y a eu quelques améliorations au cours de la dernière décennie, Windsor a encore un long chemin à parcourir pour fournir le soutien approprié aux jeunes itinérants.

Il y a deux ans, la Ville de Windsor a approuvé une version mise à jour de son plan directeur de 2014 sur le logement et l'itinérance.

Le plan en question indiquait que les jeunes sont surreprésentés dans la population des sans-abri de Windsor-Essex.

Malgré cela, ils sont encore mal pris en charge, vu qu’il faut le quadruple du nombre de lits actuellement disponibles.

Un examen effectué en 2020 du système d'abris de la ville a révélé que 16 lits sont nécessaires.

Je ne connais aucune autre ville de cette taille qui n'ait pas de refuge d'urgence pour les jeunes , déclare Donna Roy, gestionnaire de programme au Windsor Youth Centre.

« L'hiver est probablement l'une des périodes les plus difficiles. Venir au travail et voir quelques personnes qui n'ont rien entre eux et la neige à part un sac de couchage, c'est une chose difficile à voir. » — Une citation de Donna Roy, gestionnaire de programme au Windsor Youth Centre

Avec l’hiver qui approche, Donna Roy déclare que son personnel et elle s'inquiètent d'un autre confinement ou d'événements météorologiques extrêmes.

La situation est d’autant plus préoccupante que, pour l’instant, la Downtown Mission est le seul refuge doté d'un espace pour les jeunes.

D’importants besoins

L’espace réservé aux jeunes par la Downtown Mission comprend une zone avec quatre lits d'hébergement d'urgence pour les personnes âgées de 16 à 24 ans.

D'autres endroits comme l'Armée du Salut et le Centre d'accueil peuvent également accueillir des jeunes lorsqu’ils ont de l'espace disponible, mais ils n'ont pas de lits réservés aux jeunes.

Pourtant, selon Mme Roy, les recherches montrent qu'accueillir à la fois des jeunes et des adultes peut être dangereux.

Debbie Cercone préfère travailler à sortir les jeunes de l'itinérance. Photo : Amy Dodge/CBC

Des employés de la Ville de Windsor déclarent que le financement est le plus gros obstacle à la mise en place d'un refuge destiné aux jeunes.

Bien que la directrice du logement et des services à l'enfance de la Ville, Debbie Cercone, considère cet état de fait comme une lacune , elle déclare que son équipe et elle travaillent surtout à rechercher des solutions à long terme telles que le logement permanent.

En essayant de loger les personnes rapidement, nous espérons que ce sera une meilleure solution pour lutter contre l’itinérance , affirme-t-elle.

Donna Roy regrette la perte d'un certain nombre d'acquis à cause de la pandémie. Photo : Jennifer La Grassa/CBC

L'achat et la construction d'un refuge coûtent cher et cela ne donne vraiment pas de très bons résultats pour les jeunes d'être dans un refuge. Debbie Cercone, directrice du logement et des services à l'enfance de Windsor.

En octobre, la Ville a annoncé un financement de 8 millions de dollars pour un refuge pour 42 femmes et familles.

Les effets de la pandémie

Malgré certaines avancées comme l'obtention d'un espace plus grand en 2015 pour accueillir plus de personnes et l'ajout de programmes de réadaptation et de parentalité, Donna Roy affirme que la pandémie a rendu plus difficile la communication avec les jeunes.

Le Windsor Youth Centre était autrefois dans les écoles secondaires et le South West Detention Centre, mais la pandémie les a tenus à l'écart, selon elle.

Cette communauté très unie que nous avions avant la COVID nous a échappé au cours des deux dernières années , déclare-t-elle.

Michael Nicholls a 26 ans aujourd’hui. Il est bénévole au Windsor Youth Centre depuis huit ans, a trois enfants, ainsi qu’un endroit qu’il considère comme sa maison.

Il a cessé de boire depuis sept mois après une décennie de consommation d'alcool.

Malgré le chemin parcouru, il craint de retourner là où il était en raison du manque de logements abordables à Windsor.

Lorsqu’il pense au parc Malden, M. Nicholls dit avoir hâte de lui donner une nouvelle signification à ses yeux, cela en y créant des souvenirs avec ses enfants.